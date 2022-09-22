Зеленский: С начала моего президентства до 24 февраля мы провели 88 раундов переговоров с РФ в различных форматах

"Мы не провоцировали эту войну. Мы провели 88 переговоров в различных форматах, чтобы не допустить этой войны – это только с начала моего президентства и до 24 февраля. Но Россия не только не прекратила преступление агрессии, которое начала в 2014 году, но и превратила его в полномасштабное вторжение", – сказал он.

Президент отметил, что у Украины нет другого выбора, кроме как защищаться.

Комментируя возможность переговоров между Украиной и РФ, Зеленский заявил, что Россия хочет войны, но "не сможет остановить ход истории".