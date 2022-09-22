Зеленский: С начала моего президентства до 24 февраля мы провели 88 раундов переговоров с РФ в различных форматах

"Мы не провоцировали эту войну. Мы провели 88 переговоров в различных форматах, чтобы не допустить этой войны – это только с начала моего президентства и до 24 февраля. Но Россия не только не прекратила преступление агрессии, которое начала в 2014 году, но и превратила его в полномасштабное вторжение", – сказал он.
Президент отметил, что у Украины нет другого выбора, кроме как защищаться.
Комментируя возможность переговоров между Украиной и РФ, Зеленский заявил, что Россия хочет войны, но "не сможет остановить ход истории".
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.
Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не видит возможностей для переговоров с Путиным.
В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что условия, при которых Украина будет согласна начать переговоры с Россией, изменились – Киев теперь не рассматривает возможности переговоров, если войска РФ будут отведены только на позиции до 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение. Речь идет о международно признанных границах Украины по состоянию на 1991 год.