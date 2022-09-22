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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: РФ говорит о переговорах с Украиной, но объявляет мобилизацию и псевдореферендумы. Она хочет войны

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Зеленский: Человечество и международное право сильнее одного государства-террориста
Зеленский: Человечество и международное право сильнее одного государства-террориста
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский во время дебатов на 77-й сессии Генассамблеи ООН по видеосвязи прокомментировал возможность переговоров с Россией. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Что касается переговоров между Украиной и Россией. Наверняка вы слышали разные слова из Москвы о переговорах. Якобы они к ним готовы. Но: они говорят о переговорах, но объявляют о мобилизации. Они говорят о переговорах, но объявляют псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины. Что из этого правда? Мобилизация – правда, псевдореферендумы – правда. Россия хочет войны – это правда. Но Россия не сможет остановить ход истории. Человечество и международное право сильнее одного государства-террориста. России придется кончать эту войну. Войну, которую она начала", – сказал Зеленский.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не видит возможностей для переговоров с Путиным.

В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что условия, при которых Украина будет согласна начать переговоры с Россией, изменились – Киев теперь не рассматривает возможности переговоров, если войска РФ будут отведены только на позиции до 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение. Речь идет о международно признанных границах Украины по состоянию на 1991 год.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, референдум, переговоры, мобилизация, Владимир Зеленский, война России против Украины
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