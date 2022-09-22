ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен: Путин выбрал не прекращение войны, а ее расширение

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Блинкен: Международный порядок, который мы собрались здесь отстаивать, рушится на наших глазах
Блинкен: Международный порядок, который мы собрались здесь отстаивать, рушится на наших глазах
Фото: EPA

Российский президент Владимир Путин, объявив мобилизацию и незаконные референдумы на временно оккупированных территориях Украины, выбрал не завершение войны, а ее расширение. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН 22 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вместо того, чтобы изменить курс, президент Путин пошел на удвоение, выбрав не прекращение войны, а ее расширение; не отводить войска, а призвать дополнительные 300 тыс. солдат, не ослаблять напряженность, а нагнетать ее за счет угрозы применения ядерного оружия, не работать над дипломатическим решением, а сделать такое решение невозможным, пытаясь аннексировать больше украинской территории посредством фиктивных референдумов", – заявил Блинкен.

По его словам, то, что президент Путин решил "подлить масла в огонь, который он разжег", – это свидетельствует о его "крайнем пренебрежении" к Уставу ООН, Генеральной Ассамблее и Совету Безопасности.

"Тот самый международный порядок, который мы собрались здесь отстаивать, рушится на наших глазах. Мы не можем и не позволим, чтобы это сошло с рук президенту Путину", – сказал госсекретарь.

Контекст:

главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с призывом организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России.

20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России.

Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября.

Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины, заявил президент России Владимир Путин 21 сентября.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Верховная Рада призвала мировое сообщество не признавать "референдумы" оккупантов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, США, референдум, мобилизация, Совет Безопасности ООН, Энтони Блинкен, война России против Украины
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