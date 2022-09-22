Блинкен: Путин выбрал не прекращение войны, а ее расширение

Блинкен: Международный порядок, который мы собрались здесь отстаивать, рушится на наших глазах Фото: EPA

"Вместо того, чтобы изменить курс, президент Путин пошел на удвоение, выбрав не прекращение войны, а ее расширение; не отводить войска, а призвать дополнительные 300 тыс. солдат, не ослаблять напряженность, а нагнетать ее за счет угрозы применения ядерного оружия, не работать над дипломатическим решением, а сделать такое решение невозможным, пытаясь аннексировать больше украинской территории посредством фиктивных референдумов", – заявил Блинкен.

По его словам, то, что президент Путин решил "подлить масла в огонь, который он разжег", – это свидетельствует о его "крайнем пренебрежении" к Уставу ООН, Генеральной Ассамблее и Совету Безопасности.

"Тот самый международный порядок, который мы собрались здесь отстаивать, рушится на наших глазах. Мы не можем и не позволим, чтобы это сошло с рук президенту Путину", – сказал госсекретарь.