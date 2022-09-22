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Чехия не будет выдавать визы россиянам, желающим избежать мобилизации

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Липавский: Я понимаю, что россияне бегут от того, к чему привели более отчаянные решения Путина
Липавский: Я понимаю, что россияне бегут от того, к чему привели более отчаянные решения Путина
Фото: EPA

Россияне, которые бегут из страны в попытках избежать мобилизации, не попадают под условия предоставления гуманитарной визы в Чехии. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, его цитирует CTK.

"Я понимаю, что россияне бегут от того, к чему привели более отчаянные решения [президента РФ Владимира] Путина. Но те, кто бегут из страны, потому что не хотят выполнять обязательство, наложенное собственным государством, не соответствуют условиям для выдачи гуманитарной визы", – заявил он.

Контекст:

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. 22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – миллион человек.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ публикуют рекомендации, куда сбежать из РФ. В частности, МИД Финляндии 21 сентября сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста. 22 сентября на границе Бурятии с Монголией с российской стороны выстроились автомобильные очереди с желающими срочно выехать из РФ. Большие пробки образовались также на границе России с Грузией.

Также в России 21 сентября начались акции против частичной мобилизации, по предварительным данным, были задержаны 150 человек, к концу дня по всей России задержали около 1300 участников протестов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Чехия, мобилизация, война России против Украины, Ян Липавский
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