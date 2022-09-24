"Он не сумасшедший, а безумный". Путин может применить тактическое ядерное оружие, считает Рахманин

Путин "абсолютно нормален в мире, в котором он живет, но этот мир абсолютно безумен", заявил украинский нардеп Фото: EPA

"Значит ли этот шантаж, что Путин не готов к применению ядерного оружия? Я бы не говорил так. Мое глубокое убеждение, и я не менял свое мнение, начиная с 24 февраля, – он безумный. Не сумасшедший, а безумный, есть семантическая разница между этими двумя словами", – сказал Рахманин.

Он пояснил, что, по его мнению, Путин "абсолютно нормален в мире, в котором он живет, но этот мир абсолютно безумен".

Нардеп обратил внимание, что во всех вариантах, когда есть выбор, Путин выбирает эскалацию и агрессию.

"У него был выбор перед 24 февраля, был выбор сейчас, он выбирает агрессивный вариант, вариант эскалации. Поэтому, к большому сожалению, риск применения по меньшей мере тактического ядерного оружия – о стратегическом не думаю, что речь идет, потому что ответный удар будет абсолютно неизбежен и страшен – но, к сожалению, на применение тактического ядерного оружия Путин может решиться", – считает политик.

По оценке Рахманина, Путин все же считает ядерное оружие "крайним последним средством", но надеется, что этот шантаж повлияет на Вашингтон, и тот склонит Киев "к более гибкой, миролюбивой позиции" – по крайней мере, заставит прекратить контрнаступление.