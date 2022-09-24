"Он не сумасшедший, а безумный". Путин может применить тактическое ядерное оружие, считает Рахманин

"Значит ли этот шантаж, что Путин не готов к применению ядерного оружия? Я бы не говорил так. Мое глубокое убеждение, и я не менял свое мнение, начиная с 24 февраля, – он безумный. Не сумасшедший, а безумный, есть семантическая разница между этими двумя словами", – сказал Рахманин.
Он пояснил, что, по его мнению, Путин "абсолютно нормален в мире, в котором он живет, но этот мир абсолютно безумен".
Нардеп обратил внимание, что во всех вариантах, когда есть выбор, Путин выбирает эскалацию и агрессию.
"У него был выбор перед 24 февраля, был выбор сейчас, он выбирает агрессивный вариант, вариант эскалации. Поэтому, к большому сожалению, риск применения по меньшей мере тактического ядерного оружия – о стратегическом не думаю, что речь идет, потому что ответный удар будет абсолютно неизбежен и страшен – но, к сожалению, на применение тактического ядерного оружия Путин может решиться", – считает политик.
По оценке Рахманина, Путин все же считает ядерное оружие "крайним последним средством", но надеется, что этот шантаж повлияет на Вашингтон, и тот склонит Киев "к более гибкой, миролюбивой позиции" – по крайней мере, заставит прекратить контрнаступление.
21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ.
В этом же обращении Путин сказал, что Россия поддержит "референдумы" о вхождении оккупированных территорий Украины в состав РФ и признает их результаты.
Говоря о возможности ядерного удара, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.
22 сентября The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.