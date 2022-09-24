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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Он не сумасшедший, а безумный". Путин может применить тактическое ядерное оружие, считает Рахманин

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Путин "абсолютно нормален в мире, в котором он живет, но этот мир абсолютно безумен", заявил украинский нардеп
Путин "абсолютно нормален в мире, в котором он живет, но этот мир абсолютно безумен", заявил украинский нардеп
Фото: EPA

Ядерный шантаж президента РФ Владимира Путина рассчитан в первую очередь на Запад, чтобы тот повлиял на Украину и Украина прекратила наступательные операции, считает нардеп от "Голоса", член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Об этом он сказал в опубликованном 24 сентября интервью НВ.

"Значит ли этот шантаж, что Путин не готов к применению ядерного оружия? Я бы не говорил так. Мое глубокое убеждение, и я не менял свое мнение, начиная с 24 февраля, – он безумный. Не сумасшедший, а безумный, есть семантическая разница между этими двумя словами", – сказал Рахманин.

Он пояснил, что, по его мнению, Путин "абсолютно нормален в мире, в котором он живет, но этот мир абсолютно безумен".

Нардеп обратил внимание, что во всех вариантах, когда есть выбор, Путин выбирает эскалацию и агрессию.

"У него был выбор перед 24 февраля, был выбор сейчас, он выбирает агрессивный вариант, вариант эскалации. Поэтому, к большому сожалению, риск применения по меньшей мере тактического ядерного оружия – о стратегическом не думаю, что речь идет, потому что ответный удар будет абсолютно неизбежен и страшен – но, к сожалению, на применение тактического ядерного оружия Путин может решиться", – считает политик. 

По оценке Рахманина, Путин все же считает ядерное оружие "крайним последним средством", но надеется, что этот шантаж повлияет на Вашингтон, и тот склонит Киев "к более гибкой, миролюбивой позиции" – по крайней мере, заставит прекратить контрнаступление. 

Контекст:

21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ.

В этом же обращении Путин сказал, что Россия поддержит "референдумы" о вхождении оккупированных территорий Украины в состав РФ и признает их результаты. 

Говоря о возможности ядерного удара, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.

22 сентября The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, ядерное оружие, Сергей Рахманин, шантаж, война России против Украины, контрнаступление
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