К угрозам Путина о готовности применить ядерное оружие нужно относиться серьезно, война достигла опасного момента – Боррель

Такое мнение он высказал в интервью ВВС, вышедшем 24 сентября.
Путин, говоря 21 сентября о готовности применить ядерное оружие, отметил: "Это не блеф". Есть эксперты, которые считают, что эта фраза может говорить об обратном.
"Когда играешь в покер с шулером, то всегда предполагаешь, что он блефует. Когда Путин сказал в конце фразу: "И я не блефую", это означает, что он блефует. Поэтому мое мнение, зная образ этого параноика, а скорее психопата: он, конечно, блефует", – заявлял один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин в комментарии главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.
Боррель считает, что, "когда люди говорят, что это не блеф, к ним нужно относиться серьезно".
По мнению главы европейской дипломатии, война достигла "опасного момента". "Российская армия загнана в угол, и реакция Путина – угроза применения ядерного оружия – это очень плохо", – отметил он.
21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ.
В этом же обращении Путин сказал, что Россия поддержит "референдумы" о вхождении оккупированных территорий Украины в состав РФ и признает их результаты.
Говоря о возможности ядерного удара, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.
22 сентября The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.