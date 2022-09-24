К угрозам Путина о готовности применить ядерное оружие нужно относиться серьезно, война достигла опасного момента – Боррель

Боррель о ядерном шантаже Путина: Когда люди говорят, что это не блеф, к ним нужно относиться серьезно Фото: ЕРА

Такое мнение он высказал в интервью ВВС, вышедшем 24 сентября.

Путин, говоря 21 сентября о готовности применить ядерное оружие, отметил: "Это не блеф". Есть эксперты, которые считают, что эта фраза может говорить об обратном.

"Когда играешь в покер с шулером, то всегда предполагаешь, что он блефует. Когда Путин сказал в конце фразу: "И я не блефую", это означает, что он блефует. Поэтому мое мнение, зная образ этого параноика, а скорее психопата: он, конечно, блефует", – заявлял один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин в комментарии главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Боррель считает, что, "когда люди говорят, что это не блеф, к ним нужно относиться серьезно".

По мнению главы европейской дипломатии, война достигла "опасного момента". "Российская армия загнана в угол, и реакция Путина – угроза применения ядерного оружия – это очень плохо", – отметил он.