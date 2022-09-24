Невзлин: Путин, конечно, блефует. Он загнан в угол, но не будет убивать себя, – в этом нет смысла

"Когда играешь в покер с шулером, то всегда предполагаешь, что он блефует. Когда Путин сказал в конце фразу: "И я не блефую", – это означает, что он блефует. Поэтому мое мнение, зная образ этого параноика, а скорее психопата: он, конечно, блефует", – подчеркнул Невзлин.
Собеседник отметил, что Путин загнан в угол, но вряд ли он готов идти до конца.
"Да, он загнан в угол. Но прыгнуть так, чтобы убить себя, я не вижу никакого смысла. Потому что он не увидит плодов своей плюралистической деятельности по изменению мира к лучшему против "агрессивного", "авторитарного" Запада. Он же у нас устанавливает новый мировой порядок. Поэтому смысла в этом тоже нет для него. Он трусливый и жить хочет явно. Даже если он будет сидеть за решеткой, он предпочтет жить, чем умереть", – сказал Невзлин.
Он убежден, что Путин понимает, насколько сильно он рискует получить ответный удар от стран Запад в ответ на применение ядерного оружия.
"Я думаю, он понимает, что любой удар, который он нанесет, будет отвечен другим ударом, который будет значительно сильнее и мощнее. Потому что он не оставляет выбора. Мне кажется, если он правильно считывал выступление [президента США Джо] Байдена, ему об этом прямо сказано в максимально возможных дипломатических выражениях. Когда он сказал типа "не делайте этого, не надо" – это на дипломатическом языке Америки означает, что "мы тебя, это, парень, того, закончим, не надо", – пояснил Невзлин.
Невзлин о ядерном шантаже РФ: Байден в максимально возможных дипломатических выражениях сказал Путину: "Мы тебя, парень, закончим. Не надо". Полный текст интервью
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ.
Говоря о возможности ядерного удара, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.