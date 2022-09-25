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США предупредили Кремль о "катастрофических последствиях" за применение ядерного оружия

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Салливан: Любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России
Салливан: Любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России
Фото: EPA

Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке сообщила Кремлю, что любое применение ядерного оружия в войне против Украины будет иметь "катастрофические последствия" для России. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News.

"Мы напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты в лице наших союзников ответят решительно. И мы ясно и конкретно заявили о том, что это повлечет за собой", – сказал он.

Советник добавил, что США будут продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и ее демократии.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. В этом же обращении Путин сказал, что Россия поддержит "референдумы" о вхождении оккупированных территорий Украины в состав РФ и признает их результаты.

23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Жители оккупированных регионов первые четыре дня "голосуют" "на дому" – под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках; "участки" откроются 27 сентября. По информации "Медузы", оккупанты объявят, что 90% людей за "присоединение" к РФ.

Лавров сказал, что ядерная доктрина РФ после псевдореферендумов будет распространяться и на оккупированные ею территории.

Говоря о возможности ядерного удара, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть. Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.

22 сентября The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, ядерное оружие, Джо Байден, Кремль, Белый дом, война России против Украины, Джейк Салливан
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