США предупредили Кремль о "катастрофических последствиях" за применение ядерного оружия

"Мы напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты в лице наших союзников ответят решительно. И мы ясно и конкретно заявили о том, что это повлечет за собой", – сказал он.

Советник добавил, что США будут продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и ее демократии.