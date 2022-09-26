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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США подняли в воздух редкие самолеты-разведчики для контроля за российским ядерным оружием

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В США задействовали разведчики RC-135S Cobra ball для наблюдения за российским ядерным вооружением
В США задействовали разведчики RC-135S Cobra ball для наблюдения за российским ядерным вооружением
Фото: EPA

США, по данным сервиса flightradar24, 24 сентября поднимали в небо одни из самых редких самолетов своих ВВС – разведчики RC-135S “Cobra Ball”, спроектированные для контроля за стратегическим ядерным оружием СССР, а впоследствии – России.

Таких самолетов всего три, и все они, по данным сервиса, поднимались в воздух. Один летел из центра США в сторону южных штатов, два других патрулировали воздушное пространство над Аляской невдалеке от границы с Россией. На данный момент ни один из самолетов-разведчиков flightradar24 не отслеживает – это свидетельствует о том, что все они, вероятно, находятся на земле.

Последний раз эти самолеты поднимались в воздух в конце апреля 2022, когда Россия проводила испытания своего МБР "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области, писало американское издание The Drive. Сообщалось, что в сторону Аляски тогда вылетали два таких самолета, которые отслеживали результаты попаданий ракетной разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения на полигоне Кура на Камчатке.

RC-135S Cobra Ball способны обнаружить и сопровождать ракету на участке траектории протяженностью 450-500 км. Кроме того, с высокой точностью они определяют момент отключения ракетного двигателя, а еще с точностью до 100 м могут рассчитать точки старта и падения. На борту самолетов серии RC-135, помимо летного экипажа, могут работать 25–30 операторов.

Контекст:

21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. В этом же обращении Путин сказал, что Россия поддержит "референдумы" о вхождении оккупированных территорий Украины в состав РФ и признает их результаты.

Лавров сказал, что ядерная доктрина РФ после псевдореферендумов будет распространяться и на оккупированные ею территории.

Говоря о возможности ядерного удара, Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть. Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.

22 сентября The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Эту информацию подтвердил позже советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, ядерное оружие, самолет, Аляска, разведка, ВВС, воздушное пространство, разведчики, самолеты, шантаж, страна-агрессор, российская агрессия, ВВС США, ракеты, безопасность, ракета, ядерный удар
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