США подняли в воздух редкие самолеты-разведчики для контроля за российским ядерным оружием

Таких самолетов всего три, и все они, по данным сервиса, поднимались в воздух. Один летел из центра США в сторону южных штатов, два других патрулировали воздушное пространство над Аляской невдалеке от границы с Россией. На данный момент ни один из самолетов-разведчиков flightradar24 не отслеживает – это свидетельствует о том, что все они, вероятно, находятся на земле.

Последний раз эти самолеты поднимались в воздух в конце апреля 2022, когда Россия проводила испытания своего МБР "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области, писало американское издание The Drive. Сообщалось, что в сторону Аляски тогда вылетали два таких самолета, которые отслеживали результаты попаданий ракетной разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения на полигоне Кура на Камчатке.

RC-135S Cobra Ball способны обнаружить и сопровождать ракету на участке траектории протяженностью 450-500 км. Кроме того, с высокой точностью они определяют момент отключения ракетного двигателя, а еще с точностью до 100 м могут рассчитать точки старта и падения. На борту самолетов серии RC-135, помимо летного экипажа, могут работать 25–30 операторов.