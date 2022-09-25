Зеленский о ядерных угрозах Путина: Блеф может стать реальностью

"Может быть, вчера это был блеф. Теперь это может быть реальностью. Давайте посмотрим, что такое современное применение ядерного оружия или ядерный шантаж? Он нацелился и занял нашу [Запорожскую] АЭС и город Энергодар. Эта атомная станция состоит из шести блоков. И вдобавок ко всему несколько дней назад, помимо этой станции, он шантажирует, он продолжает свой шантаж, связанный с нашим экспортом электроэнергии в Европу", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что шесть энергоблоков ЗАЭС соответствуют шести Чернобыльским АЭС, а российские оккупанты "несколько дней назад начали стрелять по другой атомной электростанции" – Пивденноукраинской АЭС.
"Ракета попала в район, который находился в 300 метрах от АЭС. На АЭС лишились всех окон и дверей и так далее. Значит, он хочет напугать весь мир. Это первые шаги его ядерного шантажа. Я не думаю, что он блефует. Я думаю, что мир сдерживает его и сдерживает эту угрозу. Мы должны продолжать оказывать на него давление и не позволять ему продолжать", – считает Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, и смогли проникнуть в город. Оккупанты обстреливали станцию и там начался пожар, россияне попали в первый энергоблок. Утром пожар был ликвидирован украинскими спасателями. После этого ЗАЭС оказалась под контролем оккупантов. С августа россияне регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. В этом же обращении Путин сказал, что Россия поддержит "референдумы" о вхождении оккупированных территорий Украины в состав РФ и признает их результаты.
Лавров сказал, что ядерная доктрина РФ после псевдореферендумов будет распространяться и на оккупированные ею территории.
Говоря о возможности ядерного удара, Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть. Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.
22 сентября The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Эту информацию подтвердил позже советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.