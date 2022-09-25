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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о ядерных угрозах Путина: Блеф может стать реальностью

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Зеленский (на фото) заявил, что Путин продолжает шантаж
Зеленский (на фото) заявил, что Путин продолжает шантаж
Фото: ЕРА

Угрозы ядерным оружием, озвученные президентом России Владимиром Путиным в адрес Украины, могут стать реальными. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 25 сентября CBS News, отвечая на вопрос, блефует ли, по его мнению, глава Кремля.

"Может быть, вчера это был блеф. Теперь это может быть реальностью. Давайте посмотрим, что такое современное применение ядерного оружия или ядерный шантаж? Он нацелился и занял нашу [Запорожскую] АЭС и город Энергодар. Эта атомная станция состоит из шести блоков. И вдобавок ко всему несколько дней назад, помимо этой станции, он шантажирует, он продолжает свой шантаж, связанный с нашим экспортом электроэнергии в Европу", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что шесть энергоблоков ЗАЭС соответствуют шести Чернобыльским АЭС, а российские оккупанты "несколько дней назад начали стрелять по другой атомной электростанции" – Пивденноукраинской АЭС.

"Ракета попала в район, который находился в 300 метрах от АЭС. На АЭС лишились всех окон и дверей и так далее. Значит, он хочет напугать весь мир. Это первые шаги его ядерного шантажа. Я не думаю, что он блефует. Я думаю, что мир сдерживает его и сдерживает эту угрозу. Мы должны продолжать оказывать на него давление и не позволять ему продолжать", – считает Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, и смогли проникнуть в город. Оккупанты обстреливали станцию и там начался пожар, россияне попали в первый энергоблок. Утром пожар был ликвидирован украинскими спасателями. После этого ЗАЭС оказалась под контролем оккупантов. С августа россияне регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Контекст:

21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. В этом же обращении Путин сказал, что Россия поддержит "референдумы" о вхождении оккупированных территорий Украины в состав РФ и признает их результаты.

Лавров сказал, что ядерная доктрина РФ после псевдореферендумов будет распространяться и на оккупированные ею территории.

Говоря о возможности ядерного удара, Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть. Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.

22 сентября The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Эту информацию подтвердил позже советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, оружие, ядерное оружие, война, экспорт, угрозы, электроэнергия, АЭС, Владимир Зеленский, шантаж, война России против Украины, президент, безопасность, Энергодар, ядерный удар, электростанция, российские оккупанты, ЗАЭС
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