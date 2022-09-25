Зеленский о ядерных угрозах Путина: Блеф может стать реальностью

"Может быть, вчера это был блеф. Теперь это может быть реальностью. Давайте посмотрим, что такое современное применение ядерного оружия или ядерный шантаж? Он нацелился и занял нашу [Запорожскую] АЭС и город Энергодар. Эта атомная станция состоит из шести блоков. И вдобавок ко всему несколько дней назад, помимо этой станции, он шантажирует, он продолжает свой шантаж, связанный с нашим экспортом электроэнергии в Европу", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что шесть энергоблоков ЗАЭС соответствуют шести Чернобыльским АЭС, а российские оккупанты "несколько дней назад начали стрелять по другой атомной электростанции" – Пивденноукраинской АЭС.

"Ракета попала в район, который находился в 300 метрах от АЭС. На АЭС лишились всех окон и дверей и так далее. Значит, он хочет напугать весь мир. Это первые шаги его ядерного шантажа. Я не думаю, что он блефует. Я думаю, что мир сдерживает его и сдерживает эту угрозу. Мы должны продолжать оказывать на него давление и не позволять ему продолжать", – считает Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, и смогли проникнуть в город. Оккупанты обстреливали станцию и там начался пожар, россияне попали в первый энергоблок. Утром пожар был ликвидирован украинскими спасателями. После этого ЗАЭС оказалась под контролем оккупантов. С августа россияне регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.