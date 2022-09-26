Япония запретила экспорт в РФ химической продукции из-за опасений ядерной угрозы

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Япония присоединилась к санкциям против РФ Фото: ЕРА

Токио расширяет перечень санкций против Москвы в связи с ее вторжением в Украину и "глубоко обеспокоена" возможным применением ядерного оружия, говорится в сообщении.

Кроме того, Япония ввела ограничения для 21 российских научных лабораторий. Эти меры были заранее согласованы правительством страны и анонсированы Мацуно на встрече министров иностранных дел G7 на прошлой неделе, отмечает агентство.

По его словам, Япония "будет продолжать работать с международным сообществом, поддерживая Украину и вводя санкции против РФ", цитирует Reuters министра.