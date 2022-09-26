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Япония запретила экспорт в РФ химической продукции из-за опасений ядерной угрозы

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После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Япония присоединилась к санкциям против РФ
После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Япония присоединилась к санкциям против РФ
Фото: ЕРА

Япония приняла запрет на поставки в Россию химических товаров, которые могут быть использованы в производстве оружия. Об этом 26 сентября заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, пишет Reuters.

Токио расширяет перечень санкций против Москвы в связи с ее вторжением в Украину и "глубоко обеспокоена" возможным применением ядерного оружия, говорится в сообщении.

Кроме того, Япония ввела ограничения для 21 российских научных лабораторий. Эти меры были заранее согласованы правительством страны и анонсированы Мацуно на встрече министров иностранных дел G7 на прошлой неделе, отмечает агентство.

По его словам, Япония "будет продолжать работать с международным сообществом, поддерживая Украину и вводя санкции против РФ", цитирует Reuters министра. 

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь (общий объем помощи, которую предоставляют и еще будут предоставлять, как сообщали в правительстве Японии, – $1,1 млрд), власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.

Кроме этого, с 24 февраля Япония приняла у себя 1600 украинцев, "несмотря на чрезвычайно жесткую политику эмиграции", говорил в начале августа посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

23 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что агрессия России против Украины является "возмутительным актом, который пошатнул основы международного устройства не только в Европе, но и в Азии".

Теги: Россия, Украина, Япония, санкции, ядерное оружие, химическое оружие, война России против Украины
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