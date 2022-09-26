Арестович прокомментировал высказывание из соцсети о его возможном президентстве и главных угрозах для Украины

Среди них, начиная с последнего места к первому: ядерное оружие, взрыв на ЗАЭС и Арестович – президент.

"Миллион человек – охват на трансляции в Instagram только что. Пришли посмотреть на угрозу №1", – написал он.

Контекст:

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.

В августе в эксклюзивном интервью основателю издания "ГОРДОН" журналисту Дмитрию Гордону Арестович заявил, что будет баллотироваться в президенты, если действующий глава государства Владимир Зеленский не будет участвовать в следующих выборах.