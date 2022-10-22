Блинкен: США очень четко и прямо донесли до России последствия любого применения ядерного оружия

"Когда дело доходит до ядерного оружия, есть две вещи. Президент [РФ Владимир] Путин и другие россияне вели об этом расплывчатые разговоры. Это верх безответственности, особенно со стороны члена Совета Безопасности ООН. Это то, на что мы очень внимательно смотрим и к чему относимся очень серьезно, учитывая то, что Россия уже сделала в Украине", – сказал Блинкен.
По его словам, на сегодня США не видят причин для изменения своей ядерной позиции, но будут "очень внимательно следить за этим".
"И позвольте мне со своей стороны сказать – я не буду говорить ни за Францию, ни за кого-либо другого – мы очень четко и прямо донесли до России последствия любого применения ядерного оружия", – заявил госсекретарь.
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время он отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть. По мнению Зеленского, Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие. Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов тоже считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.