Блинкен: США очень четко и прямо донесли до России последствия любого применения ядерного оружия

"Когда дело доходит до ядерного оружия, есть две вещи. Президент [РФ Владимир] Путин и другие россияне вели об этом расплывчатые разговоры. Это верх безответственности, особенно со стороны члена Совета Безопасности ООН. Это то, на что мы очень внимательно смотрим и к чему относимся очень серьезно, учитывая то, что Россия уже сделала в Украине", – сказал Блинкен.

По его словам, на сегодня США не видят причин для изменения своей ядерной позиции, но будут "очень внимательно следить за этим".

"И позвольте мне со своей стороны сказать – я не буду говорить ни за Францию, ни за кого-либо другого – мы очень четко и прямо донесли до России последствия любого применения ядерного оружия", – заявил госсекретарь.