Зеленский: Уверен, что Путин после применения ядерного оружия будет неспособен сохранить свою жизнь

"Если даже он решит бить ядерными ударами... Что я могу сказать? Думаю, что мир ему этого никогда не простит и никогда не простит этой земле под названием Россия. Все-таки я считаю, что директор России, их руководитель – мне кажется, что он любит сам жизнь свою. И я думаю, он понимает, что после применения ядерного оружия он будет неспособен сохранить свою жизнь. Я в этом уверен", – заявил Зеленский.

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.