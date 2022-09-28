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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц предостерег Путина от применения ядерного оружия: Оставьте эту идею!

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Шольц заявил о недопустимости использования ядерного оружия
Шольц заявил о недопустимости использования ядерного оружия
Фото: ЕРА

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, предостерег президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия.

Шольца спросили, сможет ли Путин выполнить угрозы применения ядерного оружия. Канцлер ответил: "Кто знает?"

Он добавил, что как и президент США Джо Байден, хочет "очень четко" сказать России: "Оставьте эту идею!" Байден 17 сентября призывал Путина не пытаться использовать химическое или ядерное оружие в Украине, трижды повторив "не надо".

По мнению Шольца, мобилизация, объявленная Путиным в России, – это акт отчаяния и реакция на неудачи российской армии на востоке Украины. Глава Кремля совершает "ошибку за ошибкой", хотя мог бы прекратить войну, выведя войска из Украины, а потом – сосредоточиться на переговорах с Киевом, подчеркнул канцлер Германии.

Контекст:

21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. 23–27 сентября оккупанты провели псевдореферендумы о "присоединении" временно оккупированных частей Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил еще до завершения "волеизъявления", что ядерная доктрина РФ будет распространяться на незаконно аннексированные территории.

Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия могут иметь последствия и для других стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Эту информацию подтвердил позже советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, ядерное оружие, Джо Байден, Олаф Шольц
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