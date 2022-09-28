Шольц предостерег Путина от применения ядерного оружия: Оставьте эту идею!

Шольца спросили, сможет ли Путин выполнить угрозы применения ядерного оружия. Канцлер ответил: "Кто знает?"

Он добавил, что как и президент США Джо Байден, хочет "очень четко" сказать России: "Оставьте эту идею!" Байден 17 сентября призывал Путина не пытаться использовать химическое или ядерное оружие в Украине, трижды повторив "не надо".

По мнению Шольца, мобилизация, объявленная Путиным в России, – это акт отчаяния и реакция на неудачи российской армии на востоке Украины. Глава Кремля совершает "ошибку за ошибкой", хотя мог бы прекратить войну, выведя войска из Украины, а потом – сосредоточиться на переговорах с Киевом, подчеркнул канцлер Германии.