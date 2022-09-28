Меркель призвала "не отмахиваться" от ядерных угроз России

Свое заявление по поводу угроз ядерного удара со стороны Кремля Меркель сделала на открытии Фонда федерального канцлера Гельмута Коля.

"Нужно серьезно относиться к его словам, не отмахиваться от них как от блефа. Это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости, помогающей сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, разработать новый план", – сказала она.

Отвечая на вопросы о том, как бы сейчас действовал Гельмут Коль, который был канцлером Германии в 1982–1998 годах, Меркель заявила, что он бы "сделал все, чтобы защитить и восстановить суверенитет и целостность Украины".

Она также намекнула, что Германии в будущем нужно будет наладить отношения с Москвой. По ее словам, Коль бы думал и "о том, что в настоящее время так немыслимо, почти невообразимо, а именно о том, как можно снова развивать что-то вроде отношений с Россией".

На слова Меркель отреагировал бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Трудно поверить: экс-канцлер, которая своими годами путинского уюта сделала возможной агрессию Москвы против украинцев, беззастенчиво философствует о том, "как можно снова развивать что-то вроде отношений с нами и с Россией", – написал он в Twitter.