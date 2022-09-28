Меркель призвала "не отмахиваться" от ядерных угроз России

Свое заявление по поводу угроз ядерного удара со стороны Кремля Меркель сделала на открытии Фонда федерального канцлера Гельмута Коля.
"Нужно серьезно относиться к его словам, не отмахиваться от них как от блефа. Это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости, помогающей сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, разработать новый план", – сказала она.
Отвечая на вопросы о том, как бы сейчас действовал Гельмут Коль, который был канцлером Германии в 1982–1998 годах, Меркель заявила, что он бы "сделал все, чтобы защитить и восстановить суверенитет и целостность Украины".
Она также намекнула, что Германии в будущем нужно будет наладить отношения с Москвой. По ее словам, Коль бы думал и "о том, что в настоящее время так немыслимо, почти невообразимо, а именно о том, как можно снова развивать что-то вроде отношений с Россией".
На слова Меркель отреагировал бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Трудно поверить: экс-канцлер, которая своими годами путинского уюта сделала возможной агрессию Москвы против украинцев, беззастенчиво философствует о том, "как можно снова развивать что-то вроде отношений с нами и с Россией", – написал он в Twitter.
Kaum zu fassen:die Ex-Kanzlerin,die mit ihrem jahrelangen putinfreundlichen Kuschelkurs Moskaus Aggression gegen die Ukrainer möglich machte, philosophiert schamlos darüber,”wie so etwas wie Beziehungen zu uns mit Russland wieder entwickelt werden können” * * https://t.co/N6OQF09jkD pic.twitter.com/DVv2C30WcZ— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) September 28, 2022
21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия могут иметь последствия и для других стран.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Эту информацию подтвердил позже советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.