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Меркель призвала "не отмахиваться" от ядерных угроз России

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Ангела Меркель высказалась о громких заявлениях Владимира Путина
Ангела Меркель высказалась о громких заявлениях Владимира Путина
Фото: EPA

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала отнестись серьезно к политическим заявлениям президента России Владимира Путина. Об этом сообщает 28 сентября издание Süddeutsche Zeitung.

Свое заявление по поводу угроз ядерного удара со стороны Кремля Меркель сделала на открытии Фонда федерального канцлера Гельмута Коля.

"Нужно серьезно относиться к его словам, не отмахиваться от них как от блефа. Это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости, помогающей сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, разработать новый план", – сказала она.

Отвечая на вопросы о том, как бы сейчас действовал Гельмут Коль, который был канцлером Германии в 1982–1998 годах, Меркель заявила, что он бы "сделал все, чтобы защитить и восстановить суверенитет и целостность Украины".

Она также намекнула, что Германии в будущем нужно будет наладить отношения с Москвой. По ее словам, Коль бы думал и "о том, что в настоящее время так немыслимо, почти невообразимо, а именно о том, как можно снова развивать что-то вроде отношений с Россией".

На слова Меркель отреагировал бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Трудно поверить: экс-канцлер, которая своими годами путинского уюта сделала возможной агрессию Москвы против украинцев, беззастенчиво философствует о том, "как можно снова развивать что-то вроде отношений с нами и с Россией", – написал он в Twitter.

Контекст:

21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия могут иметь последствия и для других стран.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Эту информацию подтвердил позже советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Ангела Меркель, ядерное оружие, угрозы, Андрей Мельник, война России против Украины, ядерный удар
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