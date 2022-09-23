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ПОЛИТИКА

Зеленский назначил Макеева послом Украины в Германии

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Макеев был спецпредставителем МИД Украины по санкционной политике
Макеев был спецпредставителем МИД Украины по санкционной политике
Фото: Oleksii Makeiev / Facebook

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Макеева послом Украины в Германии. Указ об этом опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Макеева Алексея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Германия", – сказано в документе.

До этого Макеев занимал должность спецпредставителя Министерства иностранных дел Украины по санкционной политике.

3 сентября немецкие издания Welt am Sonntag и Spiegel сообщили со ссылкой на собственные источники, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер одобрил кандидатуру нового посла Украины в Германии, им станет Макеев.

Ранее послом Украины в Германии был Андрей Мельник. СМИ писали, что Мельник, который возглавлял посольство последние восемь лет, покинет пост 14 октября, а на следующий день Макеев приступит к исполнению обязанностей посла.

Контекст:

Мельник после увольнения с должности может занять должность заместителя министра иностранных дел Украины.

Назначение 47-летнего Макеева послом журналисты Spiegel считают неудивительным. Он, как и Мельник, свободно говорит на немецком и, "как и Мельник, уже знает, как выдвигать требования".

В качестве подтверждения последнему тезису СМИ напомнило о высказывании дипломата относительно визовых ограничений для россиян, желающих посетить Европу (Макеев считает, что "особый" визовый режим для россиян заставит их "критически отнестись" к действиям президента России Владимира Путина и "оказать давление" на руководство страны).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, посольство, указ, Владимир Зеленский, Алексей Макеев, Андрей Мельник, дипломаты, назначение, посол
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