Зеленский назначил Макеева послом Украины в Германии

Макеев был спецпредставителем МИД Украины по санкционной политике Фото: Oleksii Makeiev / Facebook

"Назначить Макеева Алексея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Германия", – сказано в документе.

До этого Макеев занимал должность спецпредставителя Министерства иностранных дел Украины по санкционной политике.

3 сентября немецкие издания Welt am Sonntag и Spiegel сообщили со ссылкой на собственные источники, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер одобрил кандидатуру нового посла Украины в Германии, им станет Макеев.

Ранее послом Украины в Германии был Андрей Мельник. СМИ писали, что Мельник, который возглавлял посольство последние восемь лет, покинет пост 14 октября, а на следующий день Макеев приступит к исполнению обязанностей посла.