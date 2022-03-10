Зеленский назначил экс-замглавы ОП Ковалив послом Украины в Канаде

"Сегодня присоединяюсь к рядам дипломатического войска Украины. Большая честь и еще большая ответственность – представлять Украину в Канаде", – написала Ковалив.

Она пообещала в качестве части украинской дипломатической армии "защищать наше государство на дипломатическом фронте".

Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига разместил на своей странице в Facebook фотокопии указов Зеленского.

Согласно им, президент также назначил послом Украины в Австралии соучредителя Украинского кризисного медиа-центра Василия Мирошниченко, а послом Украины в Египте – дипломата Николая Нагорного (он ранее возглавлял украинские диппредставительства в Ливии и Тунисе).

Контекст:

Предыдущего посла в Канаде, Андрея Шевченко, президент уволил с этого поста еще в августе 2021 года.

Ковалив до апреля 2017-го возглавляла наблюдательный совет НАК "Нафтогаз України", потом работала заместителем руководителя Офиса президента и была в наблюдательном совете "Нафтогаза" одним из трех представителей от государства. Из ОП она ушла в декабре 2020 года, отметив, что "остается в команде президента".