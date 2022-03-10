ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский назначил экс-замглавы ОП Ковалив послом Украины в Канаде

Ковалив пообещала защищать Украину на дипломатическом фронте
Ковалив пообещала защищать Украину на дипломатическом фронте
Фото: Yuliya Kovaliv / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом Украины в Канаде Юлию Ковалив. Об этом она сама сообщила ночью 10 марта в Facebook.

"Сегодня присоединяюсь к рядам дипломатического войска Украины. Большая честь и еще большая ответственность – представлять Украину в Канаде", – написала Ковалив. 

Она пообещала в качестве части украинской дипломатической армии "защищать наше государство на дипломатическом фронте".

https://www.facebook.com/yuliya.kovaliv/posts/4963555833691104

Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига разместил на своей странице в Facebook фотокопии указов Зеленского.

Согласно им, президент также назначил послом Украины в Австралии соучредителя Украинского кризисного медиа-центра Василия Мирошниченко, а послом Украины в Египте – дипломата Николая Нагорного (он ранее возглавлял украинские диппредставительства в Ливии и Тунисе).

https://www.facebook.com/andrij.sybiha.7/posts/492407479126305

Контекст:

Предыдущего посла в Канаде, Андрея Шевченко, президент уволил с этого поста еще в августе 2021 года.

Ковалив до апреля 2017-го возглавляла наблюдательный совет НАК "Нафтогаз України", потом работала заместителем руководителя Офиса президента и была в наблюдательном совете "Нафтогаза" одним из трех представителей от государства. Из ОП она ушла в декабре 2020 года, отметив, что "остается в команде президента".

Теги: Египет, Канада, Австралия, посольство, Юлия Ковалив, посольство Украины, Андрей Сибига, посол
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Герцог и герцогиня Кембриджские посетили в Лондоне Украинский культурный центр, где проводится сбор гуманитарной помощи Украине
Герцог и герцогиня Кембриджские посетили в Лондоне Украинский культурный центр, где проводится сбор гуманитарной помощи Украине
  "Захисники". David Axelrod посвятил песню украинским военным и показал взрыв Кремля. Видео
  "Захисники". David Axelrod посвятил песню украинским военным и показал взрыв Кремля. Видео
"Наша миссия – укрепить дух жителей Киева, которые ради безопасности ночуют в метро". На 14 станциях киевского метро состоятся кинопоказы
"Наша миссия – укрепить дух жителей Киева, которые ради безопасности ночуют в метро". На 14 станциях киевского метро состоятся кинопоказы
  "Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями
  "Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями
"Мы любим вас, мы гордимся вами. Мы с вами". Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев обратились к украинским медикам и военным
"Мы любим вас, мы гордимся вами. Мы с вами". Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев обратились к украинским медикам и военным
"Стань его берцами, которые приведут нас к победе над тьмой". Известные актрисы записали молитву об украинских воинах. Видео
"Стань его берцами, которые приведут нас к победе над тьмой". Известные актрисы записали молитву об украинских воинах. Видео
"Оказалось, нормальный такой батя был. У него болело за Украину". Клопотенко рассказал, как изменилось его отношение к творчеству Шевченко
"Оказалось, нормальный такой батя был. У него болело за Украину". Клопотенко рассказал, как изменилось его отношение к творчеству Шевченко
Осадчая: Тарас Григорьевич, вы бы гордились нашими воинами, нашими людьми
Осадчая: Тарас Григорьевич, вы бы гордились нашими воинами, нашими людьми
"Слава ВСУ!" Федишин показала, как вместе с детьми плетет маскировочные сетки для украинской армии
"Слава ВСУ!" Федишин показала, как вместе с детьми плетет маскировочные сетки для украинской армии
Стинг отказался от концертов для российских олигархов и всех, кто связан с режимом Путина
Стинг отказался от концертов для российских олигархов и всех, кто связан с режимом Путина
"Слава Україні!" Пономарев показал, как попугай поднял украинский флаг на флагшток. Видео
"Слава Україні!" Пономарев показал, как попугай поднял украинский флаг на флагшток. Видео
"Сговор, замешанный на подлости". Макаревич высказался о войне РФ против Украины и показал, как выглядит "голубь войны"
"Сговор, замешанный на подлости". Макаревич высказался о войне РФ против Украины и показал, как выглядит "голубь войны"
  Панеттьери создала фонд помощи украинским военным
  Панеттьери создала фонд помощи украинским военным
"Держитесь! Мир с вами! Женщины могут все!" Куриленко обратилась к украинкам
"Держитесь! Мир с вами! Женщины могут все!" Куриленко обратилась к украинкам
Проживающая в Киеве российская ведущая Лазарева заявила, что у нее нет надежды на возвращение в РФ
Проживающая в Киеве российская ведущая Лазарева заявила, что у нее нет надежды на возвращение в РФ
"Укрывал детей от пуль российских орков". Раскрыты подробности гибели актера Паши Ли
"Укрывал детей от пуль российских орков". Раскрыты подробности гибели актера Паши Ли
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева с четырьмя детьми от Путина прячется в Швейцарии – СМИ (51871)
2
Галкин, против которого в РФ ведут травлю: Имею право на свое мнение, даже если оно государству не нравится (21487)
3
"Покажите это российским матерям". Зеленская показала детей, убитых российскими военными (20984)
4
Российский кинокритик Долин: Никакой России больше нет. Россия – курица с отрубленной головой (19292)
5
"Они и есть настоящие мужики, а не то обосранное, которое убегает в багажниках за границу". Мозговая прокомментировала возвращение граждан, покинувших Украину (15180)
6
"Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями (14196)
7
"Сговор, замешанный на подлости". Макаревич высказался о войне РФ против Украины и показал, как выглядит "голубь войны" (13296)
8
"Нашим женщинам открыточка не испортит настроение". Художник Журавель показал, как Путин поздравляет женщин РФ с 8 марта возле "груза 200" (12903)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS