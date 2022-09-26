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В Германии отстранили главу компании, который ездил на организованный россиянами псевдореферендум в Украине

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Оккупанты проводят псевдореферендум с 23 сентября
Оккупанты проводят псевдореферендум с 23 сентября
Фото: ЕРА (архив)

Наблюдательные органы немецкой компании Energie Waldeck-Frankenberg отстранили от должности ее управляющего директора Штефана Шаллера, который ездил на оккупированную Россией территорию Украины в качестве "наблюдателя" на "референдуме". Об этом 26 сентября проинформировал сайт компании.

Решение относительно Шаллера единогласно принято "в ответ на его работу в качестве наблюдателя на незаконных фиктивных российских референдумах в Украине".

Вопрос рассматривали на специальном заседании.

"Поведение управляющего директора явно нарушает мировоззрение, моральные ценности и философию компании, которая решительно отвергает нарушения международного права и любые формы насилия", процитировала компания представителя всех наблюдательных органов компании Юргена ван дер Хорста.

В заявлении сказано, что принимавшие решение по поводу Шаллера "четко дистанцировались от незаконных действий России в Украине".

"Это должно не только подать четкий сигнал, но и предотвратить ущерб для компании, которая снабжает электроэнергией около 90 тыс. домохозяйств в качестве местного поставщика электроэнергии в Вальдек-Франкенберге", – объяснили в Energie Waldeck-Frankenberg.

Spiegel пишет, что Шаллер был на оккупированной территории Запорожской области и хвалил псевдореферендум.

Контекст:

23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".

КазахстанТурция и Сербия уже заявили, что не признают российские псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, референдум, война, энергетика, Запорожская область, электроэнергия, голосование, война России против Украины, увольнение, заседание, проект об увольнении
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