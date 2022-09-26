В Германии отстранили главу компании, который ездил на организованный россиянами псевдореферендум в Украине

Решение относительно Шаллера единогласно принято "в ответ на его работу в качестве наблюдателя на незаконных фиктивных российских референдумах в Украине".

Вопрос рассматривали на специальном заседании.

"Поведение управляющего директора явно нарушает мировоззрение, моральные ценности и философию компании, которая решительно отвергает нарушения международного права и любые формы насилия", процитировала компания представителя всех наблюдательных органов компании Юргена ван дер Хорста.

В заявлении сказано, что принимавшие решение по поводу Шаллера "четко дистанцировались от незаконных действий России в Украине".

"Это должно не только подать четкий сигнал, но и предотвратить ущерб для компании, которая снабжает электроэнергией около 90 тыс. домохозяйств в качестве местного поставщика электроэнергии в Вальдек-Франкенберге", – объяснили в Energie Waldeck-Frankenberg.

Spiegel пишет, что Шаллер был на оккупированной территории Запорожской области и хвалил псевдореферендум.