В Германии отстранили главу компании, который ездил на организованный россиянами псевдореферендум в Украине

Решение относительно Шаллера единогласно принято "в ответ на его работу в качестве наблюдателя на незаконных фиктивных российских референдумах в Украине".
Вопрос рассматривали на специальном заседании.
"Поведение управляющего директора явно нарушает мировоззрение, моральные ценности и философию компании, которая решительно отвергает нарушения международного права и любые формы насилия", процитировала компания представителя всех наблюдательных органов компании Юргена ван дер Хорста.
В заявлении сказано, что принимавшие решение по поводу Шаллера "четко дистанцировались от незаконных действий России в Украине".
"Это должно не только подать четкий сигнал, но и предотвратить ущерб для компании, которая снабжает электроэнергией около 90 тыс. домохозяйств в качестве местного поставщика электроэнергии в Вальдек-Франкенберге", – объяснили в Energie Waldeck-Frankenberg.
Spiegel пишет, что Шаллер был на оккупированной территории Запорожской области и хвалил псевдореферендум.
23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".
Казахстан, Турция и Сербия уже заявили, что не признают российские псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.