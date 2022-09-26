За последствия войны в Украине расплачивается весь мир – глава МИД Турции

"Президент Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским. Наша цель – организовать встречу двух лидеров для принятия решений на уровне глав государств. За последствия этой войны расплачивается весь мир", – сказал он.

Чавушоглу отметил, что некоторые политические игроки выступают за продолжение войны в Украине, так как полагают, что продолжение войны ослабит Россию. Он подчеркнул, что Турция ведет переговоры как с Западом, так и с Востоком.

Глава турецкого МИД отметил, что необходимо добиться заключения "справедливого мира". При этом он подчеркнул, что оккупированные в настоящее время территории — это территории Украины.

"Турция с самого начала не признала незаконную аннексию Крыма, о чем четко заявила России. Мы также не признаем итоги "референдумов" на территории Украины", – сказал он.