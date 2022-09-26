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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За последствия войны в Украине расплачивается весь мир – глава МИД Турции

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Мевлют Чавушоглу высказался о войне России против Украины
Мевлют Чавушоглу высказался о войне России против Украины
Фото: EPA

Турция работает над тем, чтобы наладить диалог менжду президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским — об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с представителями СМИ в Японии, сообщает турецкое агентство Anadolu 26 сентября.

"Президент Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским. Наша цель – организовать встречу двух лидеров для принятия решений на уровне глав государств. За последствия этой войны расплачивается весь мир", – сказал он.

Чавушоглу отметил, что некоторые политические игроки выступают за продолжение войны в Украине, так как полагают, что продолжение войны ослабит Россию. Он подчеркнул, что Турция ведет переговоры как с Западом, так и с Востоком.

Глава турецкого МИД отметил, что необходимо добиться заключения "справедливого мира". При этом он подчеркнул, что оккупированные в настоящее время территории — это территории Украины.

"Турция с самого начала не признала незаконную аннексию Крыма, о чем четко заявила России. Мы также не признаем итоги "референдумов" на территории Украины", – сказал он.

Контекст:

Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Так, президент Турции Реджеп Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского еще в ноябре 2021 года, до полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

20 сентября 2022 года Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия, чтобы развязанная РФ война против Украины завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины.

Турция поспособствовала крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией 21 сентября. Всего было освобождено 205 украинцев и 10 иностранцев, которые воевали на стороне Украины. России передали 55 российских военнослужащих и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума Путина Виктора Медведчука.

23 сентября Чавушоглу заявил, что решение Путина о мобилизации не приблизит окончание войны.

Теги: Россия, Украина, Турция, Мевлют Чавушоглу, война России против Украины
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