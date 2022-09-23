Решение Путина о мобилизации не приблизит окончание войны – МИД Турции

Чавушоглу отметил, что решение о мобилизации в России не приближает окончание войны в Украине.
"Мы выступаем за диалог и переговоры с участием президентов двух стран. Отрицательное влияние войны между РФ и Украиной ощущают все и во всех областях", – сказал он.
Чавушоглу заверил, что Турция будет и далее прилагать все усилия для обеспечения справедливого и долгосрочного мира между Москвой и Киевом.
Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Так, президент Турции Реджеп Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского в мирных переговорах еще в ноябре 2021 года, на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.
Эрдоган и Путин лично встречались 19 июля в Тегеране (Иран) и 5 августа в Сочи (РФ). По данным народного депутата Алексея Гончаренко, Эрдоган по результатам этих встреч в ходе визита в Украину 18 августа и встречи с Зеленским передал украинским властям предложение Путина о проведении переговоров.
23 августа Эрдоган вновь заверил, что Турция продолжит прилагать усилия для организации встречи Путина и Зеленского.
20 сентября Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия, чтобы развязанная РФ война против Украины завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины.
Турция поспособствовала крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией 21 сентября. Всего было освобождено 215 пленных, из них 108 – азовцы. 200 украинцев обменяли на кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Также были освобождены лидеры "Азова", однако они вместе с другими командирами защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны.