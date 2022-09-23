Решение Путина о мобилизации не приблизит окончание войны – МИД Турции

Чавушоглу отметил, что решение о мобилизации в России не приближает окончание войны в Украине.

"Мы выступаем за диалог и переговоры с участием президентов двух стран. Отрицательное влияние войны между РФ и Украиной ощущают все и во всех областях", – сказал он.

Чавушоглу заверил, что Турция будет и далее прилагать все усилия для обеспечения справедливого и долгосрочного мира между Москвой и Киевом.