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Решение Путина о мобилизации не приблизит окончание войны – МИД Турции

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Мевлют Чавушоглу высказался о действиях Владимира Путина
Мевлют Чавушоглу высказался о действиях Владимира Путина
Фото: EPA

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал объявленную президентом России Владимиром Путиным частичную мобилизацию. Он заявил, что его страна выступает за переговоры РФ с Украиной, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu 23 сентября.

Чавушоглу отметил, что решение о мобилизации в России не приближает окончание войны в Украине.

"Мы выступаем за диалог и переговоры с участием президентов двух стран. Отрицательное влияние войны между РФ и Украиной ощущают все и во всех областях", – сказал он.

Чавушоглу заверил, что Турция будет и далее прилагать все усилия для обеспечения справедливого и долгосрочного мира между Москвой и Киевом.

Контекст:

Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Так, президент Турции Реджеп Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского в мирных переговорах еще в ноябре 2021 года, на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.

Эрдоган и Путин лично встречались 19 июля в Тегеране (Иран) и 5 августа в Сочи (РФ). По данным народного депутата Алексея Гончаренко, Эрдоган по результатам этих встреч в ходе визита в Украину 18 августа и встречи с Зеленским передал украинским властям предложение Путина о проведении переговоров.

23 августа Эрдоган вновь заверил, что Турция продолжит прилагать усилия для организации встречи Путина и Зеленского.

20 сентября Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия, чтобы развязанная РФ война против Украины завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины.

Турция поспособствовала крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией 21 сентября. Всего было освобождено 215 пленных, из них 108 – азовцы. 200 украинцев обменяли на кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Также были освобождены лидеры "Азова", однако они вместе с другими командирами защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны.

Теги: Россия, Турция, мобилизация, Мевлют Чавушоглу, война России против Украины
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