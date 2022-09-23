В Кремле заявили, что не знают о местонахождении Медведчука. Эрдоган намекнул, что тот был в Турции

У Путина якобы не знают, где находится Медведчук Фото: EPA

"Не имею такой информации", – сказал Песков, отвечая на вопрос, общался ли президент России Владимир Путин со своим кумом Медведчуком.

У него спросили, знают ли в Кремле, где находится обвиняемый Украиной в госизмене политик Виктор Медведчук, Песков ответил отрицательно.

На вопрос, может ли он подтвердить информацию о том, что обмен Медведчука действительно состоялся, Песков ответил, что не дает информации по теме обмена.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что именно в его стране происходил обмен Медведчука и что его уже передали России, сообщает турецкое информагентство Anadolu.

"200 человек, освобожденных в рамках обмена пленными между РФ и Украиной, – гости Турции. Среди лиц был один человек, на выдаче которого настаивала Россия, и он передан РФ", – сказал он.