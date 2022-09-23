В Кремле заявили, что не знают о местонахождении Медведчука. Эрдоган намекнул, что тот был в Турции

"Не имею такой информации", – сказал Песков, отвечая на вопрос, общался ли президент России Владимир Путин со своим кумом Медведчуком.
У него спросили, знают ли в Кремле, где находится обвиняемый Украиной в госизмене политик Виктор Медведчук, Песков ответил отрицательно.
На вопрос, может ли он подтвердить информацию о том, что обмен Медведчука действительно состоялся, Песков ответил, что не дает информации по теме обмена.
В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что именно в его стране происходил обмен Медведчука и что его уже передали России, сообщает турецкое информагентство Anadolu.
"200 человек, освобожденных в рамках обмена пленными между РФ и Украиной, – гости Турции. Среди лиц был один человек, на выдаче которого настаивала Россия, и он передан РФ", – сказал он.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцы. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.
России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не жалко было отдать Медведчука за 200 настоящих воинов. По мнению начальника Главного управления разведки МО Кирилла Буданова, Медведчук сейчас больше всего интересует ФСБ РФ.
Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.
22 сентября в России официально признали, что обменяли украинских военнопленных на своих, однако в сообщении минобороны РФ Медведчук не упоминался.