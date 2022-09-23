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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обмен командиров "Азова" состоялся в Анкаре после того, как России передали Медведчука – посол Украины в Турции

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Боднар рассказал о деталях обмена украинских пленных
Боднар рассказал о деталях обмена украинских пленных
Фото: Vasyl Bodnar / Facebook

Обмен пятерых освобожденных из российского плена командиров полка "Азов" состоялся в Анкаре (Турция) после физической передачи России Виктора Медведчука. Об этом посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил 23 сентября в комментарии "Укринформу".

Боднар рассказал, что 200 пленных были обменены на границе Украины и РФ, пятеро в Турции и еще 10 – в Саудовской Аравии.

"В Турции обмен проходил в Анкаре и передача пяти наших защитников состоялась после процедуры проверки и идентификации лиц, а также после физической передачи Медведчука", – отметил дипломат.

По словам дипломата, обмен осуществлялся на четырех локациях, ему предшествовала многодневная и напряженная работа. Боднар объяснил, что детали не разглашались, чтобы в последний момент не сорвать обмен. Он подчеркнул, что "были и сложные моменты, которые, возможно, когда-нибудь будут раскрыты".

"Привлекались различные посредники, прежде всего Турция и Саудовская Аравия. Обмены координировал глава Офиса президента Андрей Ермак. В Анкаре эту операцию обеспечивали лично министр внутренних дел Денис Монастырский и руководитель Главного управления разведки МО Кирилл Буданов и их команды", – рассказал посол.

Боднар считает, что обмен пленными, состоявшийся почти одновременно с объявлением частичной мобилизации в России, указывает на нестабильность ситуации в РФ и говорит о неуверенности ее руководства.

"Учитывая, насколько в России демонизировали "Азов" и защитников Мариуполя [Донецкой области] в целом, можно представить, насколько важным было для Путина вернуть Медведчука и сделать шаг, каким-то образом показывающий и готовность к переговорам", – отметил дипломат.

Контекст:

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцыКоординационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не жалко было отдать Медведчука за 200 настоящих воинов. По мнению Буданова, Медведчук сейчас больше всего интересует ФСБ РФ.

Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.

Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменены в Анкаре. 

Согласно договоренностям, они останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. По словам Буданова, они будут жить "в частном доме в приличных условиях".

Всего за время полномасштабного вторжения Украина в ходе обменов освободила из российского плена 802 своих гражданина, состоялось 20 обменов.

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