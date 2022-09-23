Обмен командиров "Азова" состоялся в Анкаре после того, как России передали Медведчука – посол Украины в Турции

Боднар рассказал, что 200 пленных были обменены на границе Украины и РФ, пятеро в Турции и еще 10 – в Саудовской Аравии.

"В Турции обмен проходил в Анкаре и передача пяти наших защитников состоялась после процедуры проверки и идентификации лиц, а также после физической передачи Медведчука", – отметил дипломат.

По словам дипломата, обмен осуществлялся на четырех локациях, ему предшествовала многодневная и напряженная работа. Боднар объяснил, что детали не разглашались, чтобы в последний момент не сорвать обмен. Он подчеркнул, что "были и сложные моменты, которые, возможно, когда-нибудь будут раскрыты".

"Привлекались различные посредники, прежде всего Турция и Саудовская Аравия. Обмены координировал глава Офиса президента Андрей Ермак. В Анкаре эту операцию обеспечивали лично министр внутренних дел Денис Монастырский и руководитель Главного управления разведки МО Кирилл Буданов и их команды", – рассказал посол.

Боднар считает, что обмен пленными, состоявшийся почти одновременно с объявлением частичной мобилизации в России, указывает на нестабильность ситуации в РФ и говорит о неуверенности ее руководства.

"Учитывая, насколько в России демонизировали "Азов" и защитников Мариуполя [Донецкой области] в целом, можно представить, насколько важным было для Путина вернуть Медведчука и сделать шаг, каким-то образом показывающий и готовность к переговорам", – отметил дипломат.