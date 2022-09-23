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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Омбудсмен ожидает, что Украина сможет снова использовать механизм обмена пленными с вывозом военных на территорию третьих стран

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Лубинец уверен, что в Турции с командирами гарнизона Мариуполя все будет хорошо
Лубинец уверен, что в Турции с командирами гарнизона Мариуполя все будет хорошо
Фото: Дмитро Лубінець | Dmytro Lubinets / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец в интервью НВ, вышедшем 22 сентября, рассказал, что механизм обмена пленными с РФ, предусматривающий вывоз украинских защитников на территорию третьей страны, 21 сентября был использован впервые.

Речь идет о командовании мариупольского гарнизона, вывезенном в Турцию под гарантии президента страны Реджепа Эрдогана. 

"Они находятся в Турции. Это было одно из условий их освобождения. Там они находятся под личными гарантиями президента Турции Реджепа Эрдогана. Я уверен, что там с ребятами все будет хорошо", – сказал омбудсмен.

Операция по подготовке обмена продолжалась длительное время, отметил Лубинец. 

"Мы неоднократно прорабатывали варианты, чтобы [вернуть] наших ребят, которых РФ не выпускает именно потому, что не хочет, чтобы они сразу становились в ряды Вооруженных сил Украины. Как вариант, предлагали отпустить, чтобы они находились на территории третьих стран. Это определено одной из процедур обмена военнопленных согласно Женевским конвенциям. В первый раз был использован такой вариант. Я думаю, что РФ посмотрела на это, мы на это посмотрели. Надеюсь, что мы еще не раз сможем использовать именно такой или подобный механизм для того, чтобы вытащить наших героев", – добавил он.

Контекст:

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцыКоординационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена. 

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников

Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности, в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.

 Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) – прибыли в Анкаре. Согласно договоренностям, они останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. 

Всего за время полномасштабного вторжения Украина в ходе обменов освободила из российского плена 802 своих гражданина, состоялось 20 обменов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Турция, омбудсмен, война России против Украины, обмен пленными, Дмитрий Лубинец
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