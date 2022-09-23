Омбудсмен ожидает, что Украина сможет снова использовать механизм обмена пленными с вывозом военных на территорию третьих стран

Лубинец уверен, что в Турции с командирами гарнизона Мариуполя все будет хорошо Фото: Дмитро Лубінець | Dmytro Lubinets / Facebook

Речь идет о командовании мариупольского гарнизона, вывезенном в Турцию под гарантии президента страны Реджепа Эрдогана.

"Они находятся в Турции. Это было одно из условий их освобождения. Там они находятся под личными гарантиями президента Турции Реджепа Эрдогана. Я уверен, что там с ребятами все будет хорошо", – сказал омбудсмен.

Операция по подготовке обмена продолжалась длительное время, отметил Лубинец.

"Мы неоднократно прорабатывали варианты, чтобы [вернуть] наших ребят, которых РФ не выпускает именно потому, что не хочет, чтобы они сразу становились в ряды Вооруженных сил Украины. Как вариант, предлагали отпустить, чтобы они находились на территории третьих стран. Это определено одной из процедур обмена военнопленных согласно Женевским конвенциям. В первый раз был использован такой вариант. Я думаю, что РФ посмотрела на это, мы на это посмотрели. Надеюсь, что мы еще не раз сможем использовать именно такой или подобный механизм для того, чтобы вытащить наших героев", – добавил он.