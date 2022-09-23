Многих из защитников, освобожденных 21 сентября, оккупанты жестоко пытали – Буданов

Буданов: Есть лица, к которым применялись очень жестокие пытки. К сожалению, процент таких лиц среди тех, кого мы вернули, достаточно велик Фото: gur.gov.ua

"Все находятся абсолютно в разном состоянии. К сожалению, это правда. Есть лица, физически более или менее в нормальном состоянии, за исключением хронического недоедания, связанного с плохими условиями содержания. Есть лица, к которым применялись очень жестокие пытки. К сожалению, процент таких лиц среди тех, кого мы вернули, достаточно велик", – рассказал Буданов.

По его словам, применение пыток не зависело от того, в каком подразделении служат защитники.

"Нельзя сказать, что делились по категориям люди. Это зависело в большинстве от мест их пребывания. К сожалению, их удерживали не так, как планировалось, в Оленовке (а может, и к счастью, учитывая то, что я увидел вчера), а во многих разных учреждениях на временно оккупированной территории Украины, так и на территории РФ. Еще раз подчеркну: ко многим из них применяли очень жестокие виды пыток", – сообщил он.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на том же брифинге рассказал, что часть защитников, которые вернулись в Украину, находятся в Чернигове в больницах. "Фактически всем нужна медицинская реабилитация, абсолютно всем нужна психологическая реабилитация", – подчеркнул он.