Многих из защитников, освобожденных 21 сентября, оккупанты жестоко пытали – Буданов

"Все находятся абсолютно в разном состоянии. К сожалению, это правда. Есть лица, физически более или менее в нормальном состоянии, за исключением хронического недоедания, связанного с плохими условиями содержания. Есть лица, к которым применялись очень жестокие пытки. К сожалению, процент таких лиц среди тех, кого мы вернули, достаточно велик", – рассказал Буданов.
По его словам, применение пыток не зависело от того, в каком подразделении служат защитники.
"Нельзя сказать, что делились по категориям люди. Это зависело в большинстве от мест их пребывания. К сожалению, их удерживали не так, как планировалось, в Оленовке (а может, и к счастью, учитывая то, что я увидел вчера), а во многих разных учреждениях на временно оккупированной территории Украины, так и на территории РФ. Еще раз подчеркну: ко многим из них применяли очень жестокие виды пыток", – сообщил он.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на том же брифинге рассказал, что часть защитников, которые вернулись в Украину, находятся в Чернигове в больницах. "Фактически всем нужна медицинская реабилитация, абсолютно всем нужна психологическая реабилитация", – подчеркнул он.
21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцы. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.
России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.
Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности, в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции. Глава МВД Денис Монастырский и Буданов встречали командиров мариупольского гарнизона в Анкаре. Согласно договоренностям, командиры останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана.
Всего за время полномасштабного вторжения Украина в ходе обменов освободила из российского плена 802 своих гражданина, состоялось 20 обменов.