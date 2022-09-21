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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Думали, что не выйдем живыми". Оккупанты четыре месяца держали в плену и пытали группу шриланкийцев в Харьковской области

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Семь жителей Шри-Ланки четыре месяца провели в плену у россиян
Семь жителей Шри-Ланки четыре месяца провели в плену у россиян
Фото: bbc.com

Российские оккупанты во время захвата части Харьковской области взяли в плен группу шриланкийцев, которые пытались бежать в Харьков. "BBC News Україна" 20 сентября рассказал, как иностранцы несколько месяцев провели в плену и пережили пытки оккупантов.

Дилуджан Паттинджакан был одним из семи жителей Шри-Ланки, захваченных российскими войсками в мае. Тогда они отправились из своих домов в Купянске, на северо-востоке Украины, в относительно безопасный Харьков – примерно за 120 км.

Но на первом же блокпосте их захватили российские военные. Шриланкийцам завязали глаза, связали руки и отвезли на станкостроительный завод в городе Волчанск, недалеко от российской границы. Дальнейшие четыре месяца они провели в плену.

"Мы думали, что никогда не выйдем оттуда живыми", – говорит Паттинджакан о своем плену.

Также иностранцы рассказывают, что им давали очень мало еды и разрешали пользоваться туалетом только раз в день в течение двух минут. Иногда им разрешали принимать душ – также на две минуты.

Всех мужчин, которым преимущественно было чуть за 20, держали в одной комнате. Единственную женщину в группе, 50-летнюю Мэри Эдит Утхайкумар, держали отдельно.

"Они заперли нас в комнате. Они били нас, когда мы шли в душ. Они даже не разрешали мне встречаться с другими. Мы не выходили на улицу три месяца", – рассказывает она.

У Мэри, чье лицо уже было травмировано в результате взрыва автомобиля на Шри-Ланке, больное сердце, но ей не давали нужное лекарство. Кроме того, по словам женщины, на нее оказало большое влияние одиночество.

"Быть одной было очень тяжело. Они сказали, что у меня проблемы с психическим здоровьем, и дали мне таблетки. Но я их не принимала", – рассказывает женщина.

У пленных мужчин-шриланкийцев остались следы пыток: один из них снял обувь, чтобы показать, что ногти на его ногах оторваны плоскогубцами. Второй мужчина также подвергся пыткам. В группе также говорили об избиении без видимых причин – русские солдаты напивались и нападали на них.

"Они много раз избивали меня своими пистолетами. Один из них ударил меня кулаком в живот, и я два дня чувствовал боль. Потом он попросил у меня денег", – сказал 35-летний Тинеш Гогентиран.

Освободили пленных украинские военные после того, как зашли в Волчанск. Всех шриланкийцев доставили в Харьков, где они получают медицинскую помощь и новую одежду, а ночуют в реабилитационном центре с бассейном и тренажерным залом.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.

В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. В частности, были освобождены Балаклея и Изюм, украинские подразделения зашли в Купянск и Волчанск.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Харьков, война, оккупация, Харьковская область, пытки, плен, Волчанск, война России против Украины
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