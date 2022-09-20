ГБР задержало коллаборантов в деоккупированных Волчанске и Купянске

По информации ГБР, в Волчанке задержан главный лесничий, который во время временной оккупации города организовывал заготовку древесины для строительства укреплений и блиндажей оккупантов.

Отмечается, что после успешного наступления ВСУ мужчина скрывался, но вскоре был найден и задержан. Ему готовится уведомление о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

"В Волчанске и Купянске были разоблачены два бывших правоохранителя, которые работали в карательных отрядах оккупационной полиции. Они проводили обыски у местного населения, изымали оружие и патрулировали города", – говорится в сообщении.

Подозреваемым сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube