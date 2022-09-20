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ГБР задержало коллаборантов в деоккупированных Волчанске и Купянске

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ГБР разоблачило коллаборантов в Волчанске и Купянске
ГБР разоблачило коллаборантов в Волчанске и Купянске
Фото: dbr.gov.ua

В Волчанске и Купянске (Харьковская область) задержаны украинцы, которые помогали оккупантам. Об этом 20 сентября сообщило Государственное бюро расследований (ГРБ) в Telegram.

По информации ГБР, в Волчанке задержан главный лесничий, который во время временной оккупации города организовывал заготовку древесины для строительства укреплений и блиндажей оккупантов. 

Отмечается, что после успешного наступления ВСУ мужчина скрывался, но вскоре был найден и задержан. Ему готовится уведомление о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

"В Волчанске и Купянске были разоблачены два бывших правоохранителя, которые работали в карательных отрядах оккупационной полиции. Они проводили обыски у местного населения, изымали оружие и патрулировали города", – говорится в сообщении.

Подозреваемым сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

ВИДЕО
Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube

Контекст:

Оккупанты захватили Купянск и Волчанск с первого дня полномасштабного вторжения в февралеВ конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. В частности, были освобождены Балаклея и Изюм, украинские подразделения зашли в Купянск и Волчанск

Теги: Украина, Харьковская область, Купянск, Волчанск, война России против Украины, ГБР, коллаборационизм
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