ГБР задержало коллаборантов в деоккупированных Волчанске и Купянске

По информации ГБР, в Волчанке задержан главный лесничий, который во время временной оккупации города организовывал заготовку древесины для строительства укреплений и блиндажей оккупантов.
Отмечается, что после успешного наступления ВСУ мужчина скрывался, но вскоре был найден и задержан. Ему готовится уведомление о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
"В Волчанске и Купянске были разоблачены два бывших правоохранителя, которые работали в карательных отрядах оккупационной полиции. Они проводили обыски у местного населения, изымали оружие и патрулировали города", – говорится в сообщении.
Подозреваемым сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Оккупанты захватили Купянск и Волчанск с первого дня полномасштабного вторжения в феврале. В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. В частности, были освобождены Балаклея и Изюм, украинские подразделения зашли в Купянск и Волчанск.