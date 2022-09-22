Командиры-защитники Мариуполя в Турции будут жить в частном доме в комфортных условиях – ГУР

Об этом 22 сентября на брифинге в Киеве рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Буданов сказал, что через некоторое время военнослужащие появятся в публичном пространстве и смогут рассказать об условиях проживания.
"Я там был. Это достаточно приличные условия. Это частный дом. Это не тюрьма, не какая-то яма, как, возможно, кто-то мог представить. Это достаточно комфортабельное место проживания. Относительно сроков. Они будут находиться там некоторый промежуток времени. Именно такая формулировка", – отметил он.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил на этом же брифинге, что речь о личной гарантии президента Турции Реджепа Эрдогана.
"Два дня назад состоялся разговор президента Эрдогана с Владимиром Зеленским. Это личная договоренность, личные гарантии. Хочу еще раз отметить личное участие президента Эрдогана в том, что произошло и в том, что он предоставил эти гарантии безопасности, гарантии нахождения наших граждан на территории Турции", – сказал он.
Смогут ли украинские защитники в Турции свободно передвигаться, Буданов и Ермак не сказали.
21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцы. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.
России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.
Обмен проходил на локациях в трех странах: Украине, Саудовской Аравии и Турции. Глава МВД Денис Монастырский и Буданов встречали командиров мариупольского гарнизона в Анкаре. Согласно договоренностям, командиры останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана.
Всего за время полномасштабного вторжения Украина в ходе обменов освободила из российского плена 802 своих гражданина, состоялось 20 обменов.