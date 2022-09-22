Командиры-защитники Мариуполя в Турции будут жить в частном доме в комфортных условиях – ГУР

Командиры мариупольского гарнизона через некоторое время появятся в публичном пространстве, сказал Буданов Фото: ЕРА

Об этом 22 сентября на брифинге в Киеве рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Буданов сказал, что через некоторое время военнослужащие появятся в публичном пространстве и смогут рассказать об условиях проживания.

"Я там был. Это достаточно приличные условия. Это частный дом. Это не тюрьма, не какая-то яма, как, возможно, кто-то мог представить. Это достаточно комфортабельное место проживания. Относительно сроков. Они будут находиться там некоторый промежуток времени. Именно такая формулировка", – отметил он.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил на этом же брифинге, что речь о личной гарантии президента Турции Реджепа Эрдогана.

"Два дня назад состоялся разговор президента Эрдогана с Владимиром Зеленским. Это личная договоренность, личные гарантии. Хочу еще раз отметить личное участие президента Эрдогана в том, что произошло и в том, что он предоставил эти гарантии безопасности, гарантии нахождения наших граждан на территории Турции", – сказал он.

Смогут ли украинские защитники в Турции свободно передвигаться, Буданов и Ермак не сказали.