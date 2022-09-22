"Есть главная причина, почему они так за него боролись". Буданов считает, что Медведчук нужен ФСБ

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал 22 сентября на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
На брифинге журналист "Украинской правды" Роман Кравец спросил, как россияне начали просить о Медведчуке, кто вел переговоры о его обмене. Также он поинтересовался, принимал ли в переговорном процессе участие российский бизнесмен Роман Абрамович.
В ответ и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк не стал рассказывать о переговорах, переадресовав этот вопрос начальнику ГУР. Он отметил, что участие Медведчука в этом процессе заключалось в подписании соответствующих документов.
Буданов сказал, что не может раскрывать подробности о коммуникациях по обмену пленными и о переговорщиках, так как это может сорвать дальнейшие обмены.
"В интересах того, чтобы это все продолжалось, я попрошу отсрочить ответ на этот вопрос. Когда всех вернем – раскроем все подробности: через кого, с кем, как коммуницировали, чем мотивировали и так далее. Но не сейчас", – добавил Буданов.
По его словам, через Медведчука финансировались агентурные сети ФСБ.
"Медведчук на данном этапе больше всего нужен именно ФСБ, а не кому-то конкретному. Потому что это лицо, через которое шло финансирование многих агентурных сетей здесь, через это лицо шло финансирование определенных должностных лиц и вообще наполнение негласного бюджета ФСБ. Поэтому он им крайне необходим. Это средство и влияния, и зарабатывания, отмывания средств. Это и есть главная причина, почему они так за него боролись", – сказал начальник ГУР.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что Медведчук для ФСБ – "мощный носитель информации".
Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.
Медведчук находился под домашним арестом, ему было запрещено покидать жилье в Киеве. 26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, полицейские не застали политика дома, после чего его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.
12 апреля стало известно, что СБУ задержала Медведчука. Нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.
16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога. Меру пресечения ему несколько раз продлевали, последний раз – до 14 ноября. 2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.
Поздно вечером 21 сентября стало известно, что Украина и Россия провели обмен пленными. Всего освобождено 215 украинцев, из них 108 – азовцы. РФ передали 55 российских военных и Медведчука.
Кум Путина "прошел все следственные действия", которые предусмотрены законодательством, Украина получила от Медведчука "все, что необходимо" для установления правды в рамках уголовных производств, сказал Зеленский. "Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко", – подчеркнул президент.