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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Есть главная причина, почему они так за него боролись". Буданов считает, что Медведчук нужен ФСБ

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Буданов отказался отвечать на вопрос, участвовал ли в переговорах об обмене Роман Абрамович, но сообщил, что ФСБ боролась за Медведчука
Буданов отказался отвечать на вопрос, участвовал ли в переговорах об обмене Роман Абрамович, но сообщил, что ФСБ боролась за Медведчука
Фото: president.gov.ua

Подозреваемый в госизмене народный депутат Украины и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук, которого Украина выдала России в рамках обмена пленными 21 сентября, нужен Федеральной службе безопасности России.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал 22 сентября на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

На брифинге журналист "Украинской правды" Роман Кравец спросил, как россияне начали просить о Медведчуке, кто вел переговоры о его обмене. Также он поинтересовался, принимал ли в переговорном процессе участие российский бизнесмен Роман Абрамович

В ответ и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк не стал рассказывать о переговорах, переадресовав этот вопрос начальнику ГУР. Он отметил, что участие Медведчука в этом процессе заключалось в подписании соответствующих документов.   

Буданов сказал, что не может раскрывать подробности о коммуникациях по обмену пленными и о переговорщиках, так как это может сорвать дальнейшие обмены. 

"В интересах того, чтобы это все продолжалось, я попрошу отсрочить ответ на этот вопрос. Когда всех вернем – раскроем все подробности: через кого, с кем, как коммуницировали, чем мотивировали и так далее. Но не сейчас", – добавил Буданов. 

По его словам, через Медведчука финансировались агентурные сети ФСБ. 

"Медведчук на данном этапе больше всего нужен именно ФСБ, а не кому-то конкретному. Потому что это лицо, через которое шло финансирование многих агентурных сетей здесь, через это лицо шло финансирование определенных должностных лиц и вообще наполнение негласного бюджета ФСБ. Поэтому он им крайне необходим. Это средство и влияния, и зарабатывания, отмывания средств. Это и есть главная причина, почему они так за него боролись", – сказал начальник ГУР. 

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что Медведчук для ФСБ – "мощный носитель информации".

Контекст:

Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом, ему было запрещено покидать жилье в Киеве. 26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, полицейские не застали политика дома, после чего его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.

12 апреля стало известно, что СБУ задержала Медведчука. Нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога. Меру пресечения ему несколько раз продлевали, последний раз – до 14 ноября. 2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.

Поздно вечером 21 сентября стало известно, что Украина и Россия провели обмен пленными. Всего освобождено 215 украинцев, из них 108 – азовцы. РФ передали 55 российских военных и Медведчука. 

Кум Путина "прошел все следственные действия", которые предусмотрены законодательством, Украина получила от Медведчука "все, что необходимо" для установления правды в рамках уголовных производств, сказал Зеленский. "Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко", – подчеркнул президент.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Медведчук, ФСБ, обмен пленными, уголовное производство, финансирование, Андрей Ермак, Василий Малюк, Кирилл Буданов
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