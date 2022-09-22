"Есть главная причина, почему они так за него боролись". Буданов считает, что Медведчук нужен ФСБ

Буданов отказался отвечать на вопрос, участвовал ли в переговорах об обмене Роман Абрамович, но сообщил, что ФСБ боролась за Медведчука Фото: president.gov.ua

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал 22 сентября на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

На брифинге журналист "Украинской правды" Роман Кравец спросил, как россияне начали просить о Медведчуке, кто вел переговоры о его обмене. Также он поинтересовался, принимал ли в переговорном процессе участие российский бизнесмен Роман Абрамович.

В ответ и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк не стал рассказывать о переговорах, переадресовав этот вопрос начальнику ГУР. Он отметил, что участие Медведчука в этом процессе заключалось в подписании соответствующих документов.

Буданов сказал, что не может раскрывать подробности о коммуникациях по обмену пленными и о переговорщиках, так как это может сорвать дальнейшие обмены.

"В интересах того, чтобы это все продолжалось, я попрошу отсрочить ответ на этот вопрос. Когда всех вернем – раскроем все подробности: через кого, с кем, как коммуницировали, чем мотивировали и так далее. Но не сейчас", – добавил Буданов.

По его словам, через Медведчука финансировались агентурные сети ФСБ.

"Медведчук на данном этапе больше всего нужен именно ФСБ, а не кому-то конкретному. Потому что это лицо, через которое шло финансирование многих агентурных сетей здесь, через это лицо шло финансирование определенных должностных лиц и вообще наполнение негласного бюджета ФСБ. Поэтому он им крайне необходим. Это средство и влияния, и зарабатывания, отмывания средств. Это и есть главная причина, почему они так за него боролись", – сказал начальник ГУР.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что Медведчук для ФСБ – "мощный носитель информации".