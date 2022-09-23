В ходе обмена освободили сотрудника СБУ, который, выходя с "Азовстали", смог передать свои шевроны руководству

Малюк сохранил шевроны и передал их подчиненному после его освобождения из плена Фото: ssu.gov.ua

Об освобождении сотрудника спецслужбы информировал и пресс-центр СБУ.

Его имя не называют, позывной – Бурый.

Согласно релизу, этот сотрудник СБУ, до последнего находился на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области и покидал его вместе с командованием гарнизона.

В СБУ отметили, что он перед пленом "с соблюдением условий конспирации" передал СБУ свои шевроны. На брифинге Малюк отметил, что Бурый – единственный уцелевший на "Азовстали" сотрудник СБУ.

"Кроме него, еще двое сотрудников было, они считаются пропавшими без вести. Фактически они, тяжелораненые, были в одном из бункеров, куда попала авиационная бомба. Ну... Однако мы не теряем надежды и ищем их. Вчера мы встретили нашего коллегу и отдали ему шевроны. Это такая важная, сакральная для нас вещь, потому что, выходя с "Азовстали", вместе с [командиром полка "Азов" Денисом Прокопенко] Редисом он успел передать те шевроны через [замначальника ГУР Минобороны Украины] Дмитрия Усова непосредственно мне. Тогда мы договорились с Усовым, что наступит день, когда мы сможем ему их вернуть, и это случилось", – рассказал он.

Пресс-центр СБУ обнародовал также видео, на котором показана встреча Малюка и его подчиненного, вернувшегося с плена. Руководитель спецслужбы вручает шевроны Бурому и говорит, что этот сотрудник – "лучший из лучших".

"Вы тот, кто будет строить эту службу. Тот, на кого мы надеялись. Эти шевроны – я их сохранил и ждал момента, когда смогу вернуть. Они с нашей символикой и враг не должен был их видеть. Вы выдержали легенду до конца, и кстати, находясь плечом к плечу с Редисом, держали на максимальном уровне контрразведку. Это реальная история, то, о чем мы будем рассказывать курсантам в академии, нашим детям и внукам", – заявил Малюк.

Как сказано в релизе, этот сотрудник спецслужбы до полномасштабного вторжения РФ работал во 2-м управлении (с дислокацией в Мариуполе) Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Он занимался противодействием незаконному вооруженному формированию "ДНР".

"Когда враг пошел штурмом, Бурый вместе с другими коллегами встал на защиту родного города. Координируясь со штабом полка "Азов", он продолжил выполнять свою работу: разоблачал российские агентурные сети, корректировщиков огня и предателей. Благодаря его работе была получена важная информация от захваченных в плен оккупантов, обнаружены места содержания украинских пленных и идентифицированы лица их палачей. Позже вместе с бойцами ВСУ Бурый участвовал в разминировании дороги, по которой должны были вывозить раненых. В апреле был ранен после танкового обстрела", – добавили в СБУ.

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