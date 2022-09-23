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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ходе обмена освободили сотрудника СБУ, который, выходя с "Азовстали", смог передать свои шевроны руководству

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Малюк сохранил шевроны и передал их подчиненному после его освобождения из плена
Малюк сохранил шевроны и передал их подчиненному после его освобождения из плена
Фото: ssu.gov.ua

В результате обмена пленными между Украиной и Россией из плена РФ освободили одного сотрудника Службы безопасности Украины. Об этом на брифинге в Киеве 22 сентября рассказал и.о. главы СБУ Василий Малюк, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Об освобождении сотрудника спецслужбы информировал и пресс-центр СБУ. 

Его имя не называют, позывной – Бурый. 

Согласно релизу, этот сотрудник СБУ, до последнего находился на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области и покидал его вместе с командованием гарнизона. 

В СБУ отметили, что он перед пленом "с соблюдением условий конспирации" передал СБУ свои шевроны. На брифинге Малюк отметил, что Бурый – единственный уцелевший на "Азовстали" сотрудник СБУ. 

"Кроме него, еще двое сотрудников было, они считаются пропавшими без вести. Фактически они, тяжелораненые, были в одном из бункеров, куда попала авиационная бомба. Ну... Однако мы не теряем надежды и ищем их. Вчера мы встретили нашего коллегу и отдали ему шевроны. Это такая важная, сакральная для нас вещь, потому что, выходя с "Азовстали", вместе с [командиром полка "Азов" Денисом Прокопенко] Редисом он успел передать те шевроны через [замначальника ГУР Минобороны Украины] Дмитрия Усова непосредственно мне. Тогда мы договорились с Усовым, что наступит день, когда мы сможем ему их вернуть, и это случилось", – рассказал он. 

Пресс-центр СБУ обнародовал также видео, на котором показана встреча Малюка и его подчиненного, вернувшегося с плена. Руководитель спецслужбы вручает шевроны Бурому и говорит, что этот сотрудник – "лучший из лучших".

"Вы тот, кто будет строить эту службу. Тот, на кого мы надеялись. Эти шевроны – я их сохранил и ждал момента, когда смогу вернуть. Они с нашей символикой и враг не должен был их видеть. Вы выдержали легенду до конца, и кстати, находясь плечом к плечу с Редисом, держали на максимальном уровне контрразведку. Это реальная история, то, о чем мы будем рассказывать курсантам в академии, нашим детям и внукам", – заявил Малюк. 

Как сказано в релизе, этот сотрудник спецслужбы до полномасштабного вторжения РФ работал во 2-м управлении (с дислокацией в Мариуполе) Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Он занимался противодействием незаконному вооруженному формированию "ДНР".

"Когда враг пошел штурмом, Бурый вместе с другими коллегами встал на защиту родного города. Координируясь со штабом полка "Азов", он продолжил выполнять свою работу: разоблачал российские агентурные сети, корректировщиков огня и предателей. Благодаря его работе была получена важная информация от захваченных в плен оккупантов, обнаружены места содержания украинских пленных и идентифицированы лица их палачей. Позже вместе с бойцами ВСУ Бурый участвовал в разминировании дороги, по которой должны были вывозить раненых. В апреле был ранен после танкового обстрела", – добавили в СБУ. 

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцыКоординационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена. 

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников

Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности, в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.

 Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) – прибыли в Анкаре. Согласно договоренностям, они останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. 

Всего за время полномасштабного вторжения Украина в ходе обменов освободила из российского плена 802 своих гражданина, состоялось 20 обменов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, плен, Азовсталь, пленные, контрразведка, разминирование, обмен пленными, Служба безопасности Украины, ГУР Минобороны Украины, Василий Малюк, Денис Прокопенко
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