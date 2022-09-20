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В Луганской области СБУ разоблачила еще восьмерых коллаборантов

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СБУ разоблачила еще восьмерых коллаборантов в Луганской области
СБУ разоблачила еще восьмерых коллаборантов в Луганской области
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины собрала доказательства сотрудничества с оккупантами еще восьми должностных лиц на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом 20 сентября сообщает пресс-центр СБУ.

Согласно информации СБУ, псевдодолжность "и.о. главы администрации" Лисичанска занял местный житель, который с начала российского вторжения перешел на сторону оккупантов.

"По данным следствия, злоумышленник с 2014 года воевал против ВСУ в рядах так называемой "народной милиции "ЛНР", за что стал фигурантом уголовных производств и был объявлен в розыск. С тех пор скрывался от правосудия на не подконтрольной Украине территории. С февраля он был активным участником боевых действий в составе оккупационных войск. Помогал врагу захватывать Северодонецк, Рубежное, Попасную и Лисичанск", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также была выявлена еще одна местная чиновница, которая получила должность от оккупантов. Ранее она была рядовым администратором в ЦНАП Белокуракинского поселкового совета, а сейчас возглавляет так называемый "общий отдел администрации Белокуракинского района "ЛНР".

Четверо других коллаборантов были выявлены на "прокурорских" должностях.

В частности, незаконно созданную "Попаснянскую районную прокуратуру "ЛНР" возглавил житель Донецкой области, до этого занимавший должность "заместителя прокурора Алчевска". Украинские правоохранители уже объявили его в розыск за участие в террористической организации.

"Руководить организованной оккупантами "прокуратурой Новопсковского района" стал 30-летний луганчанин, бывший "следователь генпрокуратуры "ЛНР". Исполняющим обязанности прокурора Старобельского района "ЛНР" стал 37-летний житель Луганска, который тоже успел поработать "начальником отдела" в так называемой "генпрокуратуре "ЛНР". Еще один коллаборант с 2017 года занимал псевдодолжность "старшего помощника прокурора Краснодонской горрайпрокуратуры". Сейчас злоумышленник работает на оккупантов в статусе "помощника прокурора" в так называемой "прокуратуре Станично-Луганского района "ЛНР", – сообщили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Кроме того, СБУ разоблачила 45-летнего жителя Станицы Луганской, который работал "начальником оперативного отдела Станично-Луганского райотдела МВД "ЛНР", и 42-летнего уроженца Рубежного, занимающего должность "начальника отдела уголовного розыска Троицкого райотдела МВД".

Перед началом полномасштабного вторжения России оба коллаборанта уволились из органов внутренних дел Украины, но с приходом оккупантов решили вернуться в профессию.

По материалам следствия всем фигурантам сообщено о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Контекст:

19 сентября Генштаб ВСУ сообщил в Facebook, что жители Луганской области, которые помогали оккупантам, начали выезжать в Россию. С собой они вывозят документы, подтверждающие их сотрудничество с врагом.

Теги: Россия, Луганск, Луганская область, оккупация, Северодонецк, Рубежное, Попасная, Старобельск, Станично-Луганское, война России против Украины, Служба безопасности Украины, коллаборационизм, вторжение России в Украину
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