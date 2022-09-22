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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала известного киевского блогера, который снимал провокационные сюжеты о военных

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СБУ задержала киевского блогера который дискредитировал ВСУ
СБУ задержала киевского блогера который дискредитировал ВСУ
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении столичному блоггеру, который снимал для российских СМИ провокационные видео с дискредитацией Вооруженных сил Украины. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

"Он снимал провокационное видео во время движения военных колонн или автотранспорта украинских защитников на территории столичного региона. В своих стримах он обижал наших защитников, а также пытался фиксировать их лица и номерные знаки автомобилей", – говорится в сообщении.  

По информации СБУ, отснятые сюжеты блогер размещал на собственной интернет-платформе и в соцсетях.

Кроме того, он публично оскорблял украинских волонтеров и требовал с них деньги за публикации в поддержку сил обороны. 

Ему сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается. 

На скриншотах, которые опубликовала СБУ, указан логотип паблика dtp.kiev.ua. По информации источника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о владельце ресурса Владе Антонове.

Теги: Киев, Украина, провокации, волонтеры, расследование, блогер, Служба безопасности Украины
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