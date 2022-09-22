СБУ задержала известного киевского блогера, который снимал провокационные сюжеты о военных

"Он снимал провокационное видео во время движения военных колонн или автотранспорта украинских защитников на территории столичного региона. В своих стримах он обижал наших защитников, а также пытался фиксировать их лица и номерные знаки автомобилей", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, отснятые сюжеты блогер размещал на собственной интернет-платформе и в соцсетях.

Кроме того, он публично оскорблял украинских волонтеров и требовал с них деньги за публикации в поддержку сил обороны.

Ему сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

На скриншотах, которые опубликовала СБУ, указан логотип паблика dtp.kiev.ua. По информации источника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о владельце ресурса Владе Антонове.