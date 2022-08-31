"От меня люди придут, ВСУ их зовут". Известный украинский блогер потроллил "милицию" Новой Каховки

В разговоре с коллаборантами блогер притворился местным жителем, который якобы подготовил "милиции" заказ на пошив белых флагов: "Кому ж еще сдаваться, как не милиции? Можете подъехать забрать? Мы на Антоновском мосту".

Далее блогер уточнил, может ли "полиция" выдать разрешение на проведение массового мероприятия с участием ВСУ: "Встреча украинских военных, праздник освобождения Херсона. Будет много пиротехники и открытого огня, без разрешения никуда".

Таких шуток коллаборант вынести уже не смог и бросил трубку.