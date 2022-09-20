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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ передала в суд дело одессита, которого подозревают в охоте на РСЗО для россиян. У него нашли почти полкилограмма тротила с детонатором

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Задержанного обвиняют в госизмене в условиях военного положения и незаконном обращении с оружием
Задержанного обвиняют в госизмене в условиях военного положения и незаконном обращении с оружием
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины завершила расследование и передала в суд материалы в отношении мужчины, который, по данным следствия, собирал разведданные об артиллерийских подразделениях ВСУ вблизи южного фронта. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба СБУ.

"Сотрудники СБУ задержали российского агента во время спецоперации в Одессе в июне... Он собирал разведданные о дислокации и перемещении артиллерийских подразделений ВСУ возле южного фронта", – говорится в сообщении. 

В первую очередь, по данным СБУ, он пытался установить позиции дивизионов реактивных систем залпового огня.

Задержанный – местный житель, которого, пишет СБУ, завербовали после начала полномасштабного вторжения. При задержании у него были изъяты боевая граната, почти полкилограмма тротила с электродетонатором и мобильный телефон, где нашли переписку с московским куратором.

"Представители спецслужб России "вышли" на него, поскольку он неоднократно выражал прокремлевские взгляды. Враг ставил злоумышленнику задачи по выявлению военных объектов сил обороны Украины на территории Одесской и Николаевской областей. Собранную информацию передавал своему московскому куратору через заранее отработанный анонимный Telegram-канал", – говорится в сообщении.

Полученные сведения оккупанты планировали использовать для массированных ракетных ударов по позициям украинских войск и проведения диверсий.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в суд.

Теги: СБУ, Одесса, взрывчатка, Николаевская область, Одесская область, РСЗО, госизмена, граната, спецслужбы, тротил, война России против Украины, задержание, подозрение, Служба безопасности Украины
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