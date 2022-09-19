В Николаевской области из-за оккупантов сгорело почти 4 тыс. га заповедников, ущерб превысил 15 млрд грн

На прошлой неделе специалисты Госэкоинспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) рассчитали размер ущерба, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха вследствие пожаров на Кинбурнском полуострове.
В период с 15 марта по 3 июля 2022 года горели территории Национального природного парка "Белобережье Святослава" и Регионального ландшафтного парка "Кинбурнская коса", находящихся в пределах полуострова. Огнем было охвачено 2109 га площади, сумма ущерба окружающей среде составила 5,7 млрд грн.
В период с 1 марта по 3 июля 2022 года в пределах Васильевского и Кинбурнского лесничеств зафиксировано 22 случая лесных пожаров площадью 1599,81 га. Ущерб окружающей среде составляет более 9,93 млрд грн.
Кинбурнский полуостров отделяет Днепровско-Бугский лиман от Черного моря. Он расположен в пределах Херсонской и Николаевской областей и имеет несколько природоохранных объектов: два участка Черноморского биосферного заповедника (Волыжин лес и Солоноозерная), Национальный природный парк "Белобережье Святослава", Региональный ландшафтный парк "Кинбурнская коса", водно-болотные угодья "Ягорлыц" и другие.
Площадь заповедных объектов полуострова составляет 68% от всей площади. Кроме того, он является важной частью "экологического коридора", в пределах которого проходят миграционные пути огромного количества птиц.
Кинбурнский полуостров – это уникальная территория, неповторимая экосистема, постоянно и беспощадно испытывающая негативное влияние вследствие пожаров, вызванных военной агрессией, подчеркивают в Госэкоинспекции.
Кинбурнский полуостров находится под оккупацией с начала российского вторжения и страдает от частых пожаров.