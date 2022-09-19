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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевской области из-за оккупантов сгорело почти 4 тыс. га заповедников, ущерб превысил 15 млрд грн

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Специалисты подсчитали сумму, на которую был нанесен вред экологии из-за российских обстрелов
Специалисты подсчитали сумму, на которую был нанесен вред экологии из-за российских обстрелов
Фото: dei.gov.ua

Из-за вооруженной агрессии российских войск пожары уничтожили 3708 га территории Кинбурнского полуострова в Николаевской области, общий ущерб окружающей среде составляет более 15,63 млрд грн. Об этом сообщает 19 сентября Государственная экологическая инспекция Украины.

На прошлой неделе специалисты Госэкоинспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) рассчитали размер ущерба, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха вследствие пожаров на Кинбурнском полуострове.

В период с 15 марта по 3 июля 2022 года горели территории Национального природного парка "Белобережье Святослава" и Регионального ландшафтного парка "Кинбурнская коса", находящихся в пределах полуострова. Огнем было охвачено 2109 га площади, сумма ущерба окружающей среде составила 5,7 млрд грн.

В период с 1 марта по 3 июля 2022 года в пределах Васильевского и Кинбурнского лесничеств зафиксировано 22 случая лесных пожаров площадью 1599,81 га. Ущерб окружающей среде составляет более 9,93 млрд грн.

Контекст:

Кинбурнский полуостров отделяет Днепровско-Бугский лиман от Черного моря. Он расположен в пределах Херсонской и Николаевской областей и имеет несколько природоохранных объектов: два участка Черноморского биосферного заповедника (Волыжин лес и Солоноозерная), Национальный природный парк "Белобережье Святослава", Региональный ландшафтный парк "Кинбурнская коса", водно-болотные угодья "Ягорлыц" и другие.

Площадь заповедных объектов полуострова составляет 68% от всей площади. Кроме того, он является важной частью "экологического коридора", в пределах которого проходят миграционные пути огромного количества птиц.

Кинбурнский полуостров – это уникальная территория, неповторимая экосистема, постоянно и беспощадно испытывающая негативное влияние вследствие пожаров, вызванных военной агрессией, подчеркивают в Госэкоинспекции.

Кинбурнский полуостров находится под оккупацией с начала российского вторжения и страдает от частых пожаров.

Теги: экология, лесные пожары, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, ущерб
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