В Николаевской области из-за оккупантов сгорело почти 4 тыс. га заповедников, ущерб превысил 15 млрд грн

Специалисты подсчитали сумму, на которую был нанесен вред экологии из-за российских обстрелов Фото: dei.gov.ua

На прошлой неделе специалисты Госэкоинспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) рассчитали размер ущерба, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха вследствие пожаров на Кинбурнском полуострове.

В период с 15 марта по 3 июля 2022 года горели территории Национального природного парка "Белобережье Святослава" и Регионального ландшафтного парка "Кинбурнская коса", находящихся в пределах полуострова. Огнем было охвачено 2109 га площади, сумма ущерба окружающей среде составила 5,7 млрд грн.

В период с 1 марта по 3 июля 2022 года в пределах Васильевского и Кинбурнского лесничеств зафиксировано 22 случая лесных пожаров площадью 1599,81 га. Ущерб окружающей среде составляет более 9,93 млрд грн.