Синегубов о коллаборантах на освобожденных территориях: Службе безопасности на несколько лет будет, над чем работать

Синегубов: Сейчас есть около сотни производств за госизмену, но это – капля в море Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"Сейчас отдельно придется работать по коллаборантам. А они есть, и много, в каждом населенном пункте. Те, кто встречал, кормил [оккупантов], ходил, показывал проукраинских людей", – сказал чиновник.

По его мнению, сейчас надо "проявить принципиальность" по отношению к этим людям и привлечь к ответственности, "чтобы не повторился 2014 год".

"Скажу так: Службе безопасности на несколько лет будет, над чем работать. Сейчас есть около сотни производств за госизмену, но это – капля в море. Отдельно нужно говорить о людях, которые сбрасывают координаты для обстрелов. Фиксировали таких людей. Многие просто завербованы, а порой и вообще кадровые работники российских спецслужб, которых интегрировали к нам годами", – сказал Синегубов.

Он также заявил, что Харьков устоял "не благодаря, а вопреки действиям некоторых из тех, кто должен его защищать".

Глава ОВА заверил, что в его окружении таких людей не было.

"Знаем только, что сейчас открыты определенные производства по некоторым руководителям силового блока Харьковской области. Но со всеми остальными мы работали на удержание региона", – сказал Синегубов. Он подтвердил, что речь идет об экс-начальнике областного управления СБУ, и добавил, что оценку его действиям должен дать суд.

В то же время Синегубов считает, что отношение к России в регионе изменилось.

"Мы были недавно здесь в Граково, в Чугуевском районе, и общались с местными. И люди даже такого преклонного возраста говорят, что "вот я всю жизнь была русскоязычной, но теперь пытаюсь говорить по-украински – все, что связано с Россией, мне совершенно противно", – рассказал глава ОВА.

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