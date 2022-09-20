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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Синегубов о коллаборантах на освобожденных территориях: Службе безопасности на несколько лет будет, над чем работать

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Синегубов: Сейчас есть около сотни производств за госизмену, но это капля в море
Синегубов: Сейчас есть около сотни производств за госизмену, но это – капля в море
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов заявил, что на освобожденных территориях области осталось много коллаборантов. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", опубликованном 19 сентября.

"Сейчас отдельно придется работать по коллаборантам. А они есть, и много, в каждом населенном пункте. Те, кто встречал, кормил [оккупантов], ходил, показывал проукраинских людей", – сказал чиновник.

По его мнению, сейчас надо "проявить принципиальность" по отношению к этим людям и привлечь к ответственности, "чтобы не повторился 2014 год".

"Скажу так: Службе безопасности на несколько лет будет, над чем работать. Сейчас есть около сотни производств за госизмену, но это – капля в море. Отдельно нужно говорить о людях, которые сбрасывают координаты для обстрелов. Фиксировали таких людей. Многие просто завербованы, а порой и вообще кадровые работники российских спецслужб, которых интегрировали к нам годами", – сказал Синегубов.

Он также заявил, что Харьков устоял "не благодаря, а вопреки действиям некоторых из тех, кто должен его защищать".

Глава ОВА заверил, что в его окружении таких людей не было.

"Знаем только, что сейчас открыты определенные производства по некоторым руководителям силового блока Харьковской области. Но со всеми остальными мы работали на удержание региона", – сказал Синегубов. Он подтвердил, что речь идет об экс-начальнике областного управления СБУ, и добавил, что оценку его действиям должен дать суд.

В то же время Синегубов считает, что отношение к России в регионе изменилось.

"Мы были недавно здесь в Граково, в Чугуевском районе, и общались с местными. И люди даже такого преклонного возраста говорят, что "вот я всю жизнь была русскоязычной, но теперь пытаюсь говорить по-украински – все, что связано с Россией, мне совершенно противно", – рассказал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

3 марта Верховная Рада приняла в целом законопроекты №5143 (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) и №5144 (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность).

25 марта Верховная Рада усилила ответственность за сотрудничество с государством-агрессором, приняв законопроект №7186.

Во время контрнаступления украинских военных в Харьковской области в сентябре большинство коллаборантов сбежало еще до освобождения территорий, говорил глава МВД Денис Монастырский.

После деоккупации Харьковской области СБУ к 15 сентября задержала 16 коллаборантов и обнаружила списки всех должностных лиц оккупационных администраций.

Теги: СБУ, Харьковская область, госизмена, спецслужбы, война России против Украины, Олег Синегубов, коллаборационизм
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