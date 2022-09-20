Труханов: Я никогда не чувствовал, что в Одессе есть "русский мир". Я этого не чувствовал с детства

Гордон сказал, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину разговаривал со многими одесситами и у него сложилось впечатление, что 50% жителей города за "русский мир", а 50% – против. "Это правильные довоенные цифры или у вас есть коррекция?" – спросил он у Труханова.

"Я одессит, я родился и вырос в Одессе. Я горжусь тем, что у меня своеобразный рекорд для нашего города, непростого города... Очень непростого города, как вы понимаете (возможно, Труханов имеет в виду, что он трижды избирался на пост мэра, причем в 2015 году победил в первом туре с результатом 51,93% голосов. – "ГОРДОН"). Конечно, быть мэром такого города, мягко говоря, непросто. Но мне кажется, что я свой город чувствую. Я чувствую его где-то внутри. Я всегда говорил и хочу вам сказать: я никогда не чувствовал, что в Одессе есть "русский мир". Причем я этого не чувствовал с детства, не то что сейчас", – сказал мэр города.

При этом он подчеркнул, что у Одессы есть уникальный колорит, который некоторые могут неправильно толковать.

"Если мы говорим о современной истории, то я не чувствовал, что у нас есть одесситы, которые прямо хотят... Просто надо посмотреть, кто такие одесситы. Это свободные люди. Это европейские город, он строился европейцами. Но на нас, к сожалению, повесили ярлык. И какая-то часть Украины убедила саму себя, политики убедили себя, создали себе такой миф [об Одессе] и в него верят. Не знаю, кто говорил про "50 на 50"... Но одесситы не хотели и не хотят никакого "русского мира". У нас есть маленький нюанс... После итальянского интервью я стараюсь более четко формулировать... Одесситы очень хотят сохранить нашу самобытность. Одесса – это город, о котором написали самое большое количество песен. Эти песни на русском языке. И у нас говорили на русском языке, у нас шутят на русском языке... Может быть, складывается такое впечатление... Но это не "русский мир", это Одесса, это одесский колорит, который так все любят и уважают, причем во всей нашей Украине. Вся Украина знает и любит и одесские песни в том числе", – сказал Труханов.

Он убежден, что не может половина жителей Одессы верить в "русский мир", тем более через полгода после начала такой жестокой войны.

"Не думаю, что у нас такое соотношение – "50 на 50"... Особенно после начала войны. Буквально за день, на мой взгляд, все исчезло. Ну если есть какие-то люди, которые еще не поняли, или, может быть, родственники у них [в России], или они жили мыслями там, то это маленький процент", – подчеркнул мэр города.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube