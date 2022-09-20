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Труханов: Я никогда не чувствовал, что в Одессе есть "русский мир". Я этого не чувствовал с детства

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Труханов: В Одессе говорят на русском языке, шутят на русском языке. Но это не "русский мир". Это одесский колорит
Труханов: В Одессе говорят на русском языке, шутят на русском языке. Но это не "русский мир". Это одесский колорит
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что никогда не чувствовал, что в городе есть большое количество приверженцев идеологии "русского мира", но если такие люди и есть, то их немного.

Гордон сказал, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину разговаривал со многими одесситами и у него сложилось впечатление, что 50% жителей города за "русский мир", а 50% – против. "Это правильные довоенные цифры или у вас есть коррекция?" – спросил он у Труханова. 

"Я одессит, я родился и вырос в Одессе. Я горжусь тем, что у меня своеобразный рекорд для нашего города, непростого города... Очень непростого города, как вы понимаете (возможно, Труханов имеет в виду, что он трижды избирался на пост мэра, причем в 2015 году победил в первом туре с результатом 51,93% голосов. "ГОРДОН"). Конечно, быть мэром такого города, мягко говоря, непросто. Но мне кажется, что я свой город чувствую. Я чувствую его где-то внутри. Я всегда говорил и хочу вам сказать: я никогда не чувствовал, что в Одессе есть "русский мир". Причем я этого не чувствовал с детства, не то что сейчас", – сказал мэр города.

При этом он подчеркнул, что у Одессы есть уникальный колорит, который некоторые могут неправильно толковать. 

"Если мы говорим о современной истории, то я не чувствовал, что у нас есть одесситы, которые прямо хотят... Просто надо посмотреть, кто такие одесситы. Это свободные люди. Это европейские город, он строился европейцами. Но на нас, к сожалению, повесили ярлык. И какая-то часть Украины убедила саму себя, политики убедили себя, создали себе такой миф [об Одессе] и в него верят. Не знаю, кто говорил про "50 на 50"... Но одесситы не хотели и не хотят никакого "русского мира". У нас есть маленький нюанс... После итальянского интервью я стараюсь более четко формулировать... Одесситы очень хотят сохранить нашу самобытность. Одесса  это город, о котором написали самое большое количество песен. Эти песни на русском языке. И у нас говорили на русском языке, у нас шутят на русском языке... Может быть, складывается такое впечатление... Но это не "русский мир", это Одесса, это одесский колорит, который так все любят и уважают, причем во всей нашей Украине. Вся Украина знает и любит и одесские песни в том числе", – сказал Труханов. 

Он убежден, что не может половина жителей Одессы верить в "русский мир", тем более через полгода после начала такой жестокой войны. 

"Не думаю, что у нас такое соотношение – "50 на 50"... Особенно после начала войны. Буквально за день, на мой взгляд, все исчезло. Ну если есть какие-то люди, которые еще не поняли, или, может быть, родственники у них [в России], или они жили мыслями там, то это маленький процент", – подчеркнул мэр города.  

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В сентябре 2021 года Социологическая группа "Рейтинг" презентовала результаты всеукраинского соцопроса, в котором респонденты в разных городах отвечали на вопрос о своем отношении к России. Тогда 34% одесситов сказали, что нейтрально относятся к России, 31% – тепло, 14% – холодно, 9% – очень тепло, 8% – очень холодно, 3% затруднились с ответом. 

В ноябре были представлены результаты социологического опроса эстонско-украинской программы "Устойчивая Украина". Согласно ему 17,6% одесситов положительно относились к России, 45,1% – отрицательно, 5% имели амбивалентную позицию, 14,4%  нейтральную. Во время этого же опроса 65,9% одесситов ответили, что в жизни используют преимущественно русский язык, 25,3%  и украинский, и русский, 5,1%  преимущественно украинский.

После полномасштабного вторжения РФ подобные опросы в Одессе пока не проводились. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Одесса, русский язык, Геннадий Труханов, война России против Украины, русский мир
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