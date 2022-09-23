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23 сентября, 2022
 
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"Катя держится. Как держалась – так и держится". Мать Пташки с "Азовстали" рассказала, что приготовит для дочери, которая вернулась из плена

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Пташка стала известной весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали"
Пташка стала известной весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали"
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Мать освобожденной из плена парамедика Катерины (Пташки) Полищук Светлана Полищук в эфире национального телемарафона "UAразом" рассказала, какие блюда приготовит для дочери, когда она вернется домой. Комментарий Светланы Полищук в том числе опубликован в YouTubе программы ТСН.

"Я ее буду обнимать и целовать. Она – мое солнышко. Она – моя жизнь, – отметила мать Пташки. – Когда она приедет домой – вареники с сыром заказаны были уже давным-давно, еще когда она была на "Азовстали". И шоколадный бисквитный торт с вишнями. Этот заказ тоже был очень давно. Дома будет ждать".

По словам Светланы Полищук, она не сразу узнала дочь, когда после освобождения из плена она позвонила ей с незнакомого номера и сказала фразу на иностранном языке.

"Это была очень приятная неожиданность, – призналась мать парамедика. – Катя держится. Как держалась  так и держится. Я всем благодарна, кто причастен к этому обмену".

Светлана Полищук подчеркнула, что ее дочь обладает внутренним стержнем и всегда добивалась желаемого.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.

Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцыКоординационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена. 

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников

Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности, в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции. Глава МВД Денис Монастырский и .начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов встречали командиров мариупольского гарнизона в Анкаре. Согласно договоренностям, командиры останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана.

Теги: Мариуполь, Госпитальеры, война России против Украины, обмен пленными, Катерина Полищук
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