"Катя держится. Как держалась – так и держится". Мать Пташки с "Азовстали" рассказала, что приготовит для дочери, которая вернулась из плена

Пташка стала известной весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали" Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Я ее буду обнимать и целовать. Она – мое солнышко. Она – моя жизнь, – отметила мать Пташки. – Когда она приедет домой – вареники с сыром заказаны были уже давным-давно, еще когда она была на "Азовстали". И шоколадный бисквитный торт с вишнями. Этот заказ тоже был очень давно. Дома будет ждать".

По словам Светланы Полищук, она не сразу узнала дочь, когда после освобождения из плена она позвонила ей с незнакомого номера и сказала фразу на иностранном языке.

"Это была очень приятная неожиданность, – призналась мать парамедика. – Катя держится. Как держалась – так и держится. Я всем благодарна, кто причастен к этому обмену".

Светлана Полищук подчеркнула, что ее дочь обладает внутренним стержнем и всегда добивалась желаемого.

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