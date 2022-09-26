В Мелитополе только 10% жителей согласились поддержать псевдореферендум из-за страха возможных пыток со стороны оккупантов – мэр

Об этом 26 сентября на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", сообщил мэр города Иван Федоров.

"Рашисты столкнулись с первой проблемой, когда не смогли найти необходимое количество членов так называемых избирательных комиссий. Наши жители не захотели коллаборировать… Вчера… на третий день этого фейкового голосования они [оккупанты] смогли найти только 20% жителей, которые бы согласились принять участие в этом фейковом референдуме, – рассказал Федоров. – Дальше интереснее: из 20% людей, которых получилось найти, только 10% согласились поддержать фейковый референдум, сказали: "Да".

По мнению мэра, "это точно не их мысли, а страх из-за тех пыток, тех принуждений, которые сегодня совершают рашисты на территории города Мелитополь".

"К примеру, голосование проходит в сопровождении автоматчиков, людей с оружием, рашистских солдат… Людей просто хватают посреди улицы и заставляют голосовать не только самих, но и в целом за всю семью", – отметил Федоров.

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