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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе только 10% жителей согласились поддержать псевдореферендум из-за страха возможных пыток со стороны оккупантов – мэр

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В Мелитополе оккупанты хватают людей посреди улицы и заставляют голосовать, отметил Федоров
В Мелитополе оккупанты хватают людей посреди улицы и заставляют голосовать, отметил Федоров
Фото: EPA (архив)

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области только 10% жителей согласились поддержать псевдореферендум, боясь возможных пыток и принуждений со стороны российских оккупантов.

Об этом 26 сентября на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", сообщил мэр города Иван Федоров.

"Рашисты столкнулись с первой проблемой, когда не смогли найти необходимое количество членов так называемых избирательных комиссий. Наши жители не захотели коллаборировать… Вчера… на третий день этого фейкового голосования они [оккупанты] смогли найти только 20% жителей, которые бы согласились принять участие в этом фейковом референдуме, – рассказал Федоров. – Дальше интереснее: из 20% людей, которых получилось найти, только 10% согласились поддержать фейковый референдум, сказали: "Да".

По мнению мэра, "это точно не их мысли, а страх из-за тех пыток, тех принуждений, которые сегодня совершают рашисты на территории города Мелитополь".

"К примеру, голосование проходит в сопровождении автоматчиков, людей с оружием, рашистских солдат… Людей просто хватают посреди улицы и заставляют голосовать не только самих, но и в целом за всю семью", – отметил Федоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Федоров сообщил утром 23 сентября в Telegram о взрыве в городе. Он отметил, что люди боятся выходить из дома и этот страх на руку оккупантам: в первый день подомового "голосования" на псевдореферендуме россиянам нужно, чтобы все тихо сидели дома.

Накануне так называемого "референдума", как сообщал Федоров, 22 сентября оккупанты устроили теракт в Мелитополе, чтобы обвинить в нем украинские власти.

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины проходят псевдореферендумы о присоединении регионов к России. Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

Теги: Россия, Украина, референдум, захват, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, голосование, война России против Украины, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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