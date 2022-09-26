ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мелитополе россияне устраивают фейковые взрывы, чтобы жители города сидели дома

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты совершают провокационные фейковые взрывы в Мелитополе, чтобы люди не выходили из домов
 Оккупанты совершают провокационные фейковые взрывы в Мелитополе, чтобы люди не выходили из домов 
Фото: ЕРА

Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) россияне устраивают взрывы в людных местах, чтобы жители города сидели дома. Об этом 26 сентября сообщил в комментарии телеканалу "Прямой" городской голова Иван Федоров. Видео размещено в Telegram мэра города.

"Сейчас рашисты намеренно сами имитируют взрывы, и делают это в густонаселенных частях города, и делают это для того, чтобы запугать и посеять панику среди наших гражданских жителей для того, чтобы они максимально сидели дома. Мы видим это уже третий день, и не только такими методами они пытаются оставить наших жителей дома. Также с сегодняшнего дня полностью закрыт парк отдыха, центральный в городе Мелитополе, чтобы жители туда не ходили. Завтрашний день обозначен как выходной в городе, чтобы также все сидели дома, и поэтому сегодня часть взрывов – это запугивание наших граждан, чтобы никто не выходил из домов для этого фейкового фарса, который они называют "референдум"", – сказал он.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Законно избранный мэр временного оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил утром 23 сентября в Telegram о взрыве в городе. Федоров отметил, что люди боятся выходить из дома и этот страх на руку оккупантам: в первый день подомового "голосования" на псевдореферендуме россиянам нужно, чтобы все тихо сидели дома.

Накануне "референдума", как сообщал Федоров, 22 сентября оккупанты устроили теракт в Мелитополе, чтобы обвинить в нем украинские власти.

С 23 по 27 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины проходят псевдореферендумы о присоединении регионов к России. Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты

Теги: референдум, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, взрывы, Иван Федоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении G
Дмитрий ГОРДОН
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
"Алла девчулька!", "Красотка". Пугачева появилась на вечеринке в черном мини-платье. Фото
"Алла – девчулька!", "Красотка". Пугачева появилась на вечеринке в черном мини-платье. Фото
  Тринчер вышла замуж. Видео
  Тринчер вышла замуж. Видео
"Какая серьезная женщина". Сопонару показала свои новые фото и призвала помочь детскому центру в Чернигове
"Какая серьезная женщина". Сопонару показала свои новые фото и призвала помочь детскому центру в Чернигове
  "Орки в мішках повернулись в родини. Доброго вечора! Ми з України!" Композитор Булгачев выпустил песню. Видео
  "Орки в мішках повернулись в родини. Доброго вечора! Ми з України!" Композитор Булгачев выпустил песню. Видео
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем
  Усик: Самый крутой отдых – это не заграница. В Вышгороде есть дом. Я еду туда с детьми. Баня, на гидроскутере покататься, карасиков пожарить на костре
  Усик: Самый крутой отдых – это не заграница. В Вышгороде есть дом. Я еду туда с детьми. Баня, на гидроскутере покататься, карасиков пожарить на костре G
Дмитрий ГОРДОН
"Боритесь за свою любовь", "Это должно было произойти". Жена Остапчука на фоне слухов о разводе рассказала о своем эмоциональном состоянии
"Боритесь за свою любовь", "Это должно было произойти". Жена Остапчука на фоне слухов о разводе рассказала о своем эмоциональном состоянии
Арестович прокомментировал высказывание из соцсети о его возможном президентстве и главных угрозах для Украины
Арестович прокомментировал высказывание из соцсети о его возможном президентстве и главных угрозах для Украины
В пустыне на фоне заката. "ДахаБраха" показала снимки из новой фотосессии в США
В пустыне на фоне заката. "ДахаБраха" показала снимки из новой фотосессии в США
Гапчинская показала старшую дочь и неожиданную встречу с мужем
Гапчинская показала старшую дочь и неожиданную встречу с мужем
"Самая горячая женщина в истории человечества". 57-летняя Херли в купальнике вблизи показала бюст и зону бикини
"Самая горячая женщина в истории человечества". 57-летняя Херли в купальнике вблизи показала бюст и зону бикини
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского (511021)
2
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех (94406)
3
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном (67451)
4
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III (54647)
5
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе (25311)
6
"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку (23636)
7
"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме (18198)
8
"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини (15487)
 
 
 
 