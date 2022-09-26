В оккупированном Мелитополе россияне устраивают фейковые взрывы, чтобы жители города сидели дома

"Сейчас рашисты намеренно сами имитируют взрывы, и делают это в густонаселенных частях города, и делают это для того, чтобы запугать и посеять панику среди наших гражданских жителей для того, чтобы они максимально сидели дома. Мы видим это уже третий день, и не только такими методами они пытаются оставить наших жителей дома. Также с сегодняшнего дня полностью закрыт парк отдыха, центральный в городе Мелитополе, чтобы жители туда не ходили. Завтрашний день обозначен как выходной в городе, чтобы также все сидели дома, и поэтому сегодня часть взрывов – это запугивание наших граждан, чтобы никто не выходил из домов для этого фейкового фарса, который они называют "референдум"", – сказал он.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Законно избранный мэр временного оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил утром 23 сентября в Telegram о взрыве в городе. Федоров отметил, что люди боятся выходить из дома и этот страх на руку оккупантам: в первый день подомового "голосования" на псевдореферендуме россиянам нужно, чтобы все тихо сидели дома.

Накануне "референдума", как сообщал Федоров, 22 сентября оккупанты устроили теракт в Мелитополе, чтобы обвинить в нем украинские власти.

С 23 по 27 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины проходят псевдореферендумы о присоединении регионов к России. Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.