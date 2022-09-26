Оккупанты в Мелитополе заставляют жителей "голосовать" вместо родственников и соседей на псевдореферендуме – мэр

Оккупанты "под дулами автоматов и через угрозы" пытаются "нарисовать" подобие явки на псевдореферендуме в Мелитополе, отметил Федоров Фото: РИА "Мелитополь" / Facebook

Об этом 26 сентября в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Цирковое зрелище под названием "референдум" продолжается на оккупированных территориях. Из-за катастрофически низкой явки "избирателей" члены оккупационных "избиркомов" в Мелитополе начали повторный поквартирный и подомовой обход, – написал мэр. – Малочисленных жителей города, которые все же открыли двери самозванцам, заставляют голосовать за отсутствующих членов семьи и соседей. За тех, кто эвакуировался из оккупации".

По словам Федорова, оккупанты "под дулами автоматов и через угрозы" пытаются "нарисовать" хоть какое-то подобие явки на псевдореферендуме".

"Однако картинка даже для вражеских пропагандистов не клеится – свое отношение к этому спектаклю жители оккупированных территорий уже выразили", – резюмировал городской голова Мелитополя.

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