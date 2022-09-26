Оккупанты в Мелитополе заставляют жителей "голосовать" вместо родственников и соседей на псевдореферендуме – мэр

Об этом 26 сентября в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.
"Цирковое зрелище под названием "референдум" продолжается на оккупированных территориях. Из-за катастрофически низкой явки "избирателей" члены оккупационных "избиркомов" в Мелитополе начали повторный поквартирный и подомовой обход, – написал мэр. – Малочисленных жителей города, которые все же открыли двери самозванцам, заставляют голосовать за отсутствующих членов семьи и соседей. За тех, кто эвакуировался из оккупации".
По словам Федорова, оккупанты "под дулами автоматов и через угрозы" пытаются "нарисовать" хоть какое-то подобие явки на псевдореферендуме".
"Однако картинка даже для вражеских пропагандистов не клеится – свое отношение к этому спектаклю жители оккупированных территорий уже выразили", – резюмировал городской голова Мелитополя.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Федоров сообщил утром 23 сентября в Telegram о взрыве в городе. Он отметил, что люди боятся выходить из дома и этот страх на руку оккупантам: в первый день подомового "голосования" на псевдореферендуме россиянам нужно, чтобы все тихо сидели дома.
Накануне "референдума", как сообщал Федоров, 22 сентября оккупанты устроили теракт в Мелитополе, чтобы обвинить в нем украинские власти.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины проходят псевдореферендумы о присоединении регионов к России. Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.