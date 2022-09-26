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Казахстан не признает результаты "референдума", организованного на оккупированных территориях Украины – МИД

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С 23 сентября Россия проводит псевдореферендумы о присоединении в оккупированных частях Донецкой, Запорожской, Луганской и Донецкой областей
С 23 сентября Россия проводит псевдореферендумы о присоединении в оккупированных частях Донецкой, Запорожской, Луганской и Донецкой областей
Фото: ЕРА

Казахстан не признает возможную аннексию восточных областей Украины Россией в результате проведенных там "референдумов". Об этом 25 сентября со ссылкой на казахстанский МИД пишет Reuters.

Как сообщает агентство, представитель министерства Айбек Смадияров заявил, что официальная Астана придерживается принципа "территориальной целостности государств" и выступает за  их "суверенное равноправие и мирное сосуществование".

Он подтвердил готовность Казахстана участвовать в  налаживании политического диалога и быть посредником в переговорах. Правительство выступает за "поддержание стабильности как на региональном, так и на глобальном уровне", добавил чиновник.

В июне на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии президента России Владимира Путина заявил, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстаном не признаются. Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН.

"С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал он.

Контекст:

23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".

Теги: Россия, Луганская область, Казахстан, референдум, Донецкая область, Херсонская область, аннексия, Запорожская область, война России против Украины
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