Казахстан не признает результаты "референдума", организованного на оккупированных территориях Украины – МИД

С 23 сентября Россия проводит псевдореферендумы о присоединении в оккупированных частях Донецкой, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Фото: ЕРА

Как сообщает агентство, представитель министерства Айбек Смадияров заявил, что официальная Астана придерживается принципа "территориальной целостности государств" и выступает за их "суверенное равноправие и мирное сосуществование".

Он подтвердил готовность Казахстана участвовать в налаживании политического диалога и быть посредником в переговорах. Правительство выступает за "поддержание стабильности как на региональном, так и на глобальном уровне", добавил чиновник.

В июне на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии президента России Владимира Путина заявил, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстаном не признаются. Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН.

"С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал он.