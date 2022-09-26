Казахстан не признает результаты "референдума", организованного на оккупированных территориях Украины – МИД

Как сообщает агентство, представитель министерства Айбек Смадияров заявил, что официальная Астана придерживается принципа "территориальной целостности государств" и выступает за их "суверенное равноправие и мирное сосуществование".
Он подтвердил готовность Казахстана участвовать в налаживании политического диалога и быть посредником в переговорах. Правительство выступает за "поддержание стабильности как на региональном, так и на глобальном уровне", добавил чиновник.
В июне на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии президента России Владимира Путина заявил, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстаном не признаются. Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН.
"С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал он.
23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".