Глава МИД Сербии заявил, что его страна не признает результаты российских псевдореферендумов в Украине

Селакович объяснил, что Сербия "принципиально" привержена принципам и нормам международного права и документам Организации Объединенных Наций, и если бы Белград признал эти результаты, "это полностью противоречило бы" государственным и национальным интересам Сербии.
Глава МИД Сербии подчеркнул, что его страна проводит политику сохранения территориальной целостности и суверенитета, а также соблюдения принципа нерушимости границ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сербия осудила агрессию РФ против Украины, но долгое время отказывалась вводить санкции против страны-агрессора.
23 мая на ежегодной конференции в Тиране государства Адриатико-ионического региона, в том числе Сербия, приняли декларацию, в которой описали вторжение России в Украину как "незаконное и неоправданное".
23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".
Оккупанты намерены объявить, что по "результатам" голосования на псевдореферендуме 90% жителей Донецкой и Луганской областей хотят "присоединиться к РФ". Об этом 23 сентября сообщило российское издание "Медуза" со ссылкой на два источника, близкие к Кремлю. Явку при этом укажут на уровне 90%. В Херсонской и Запорожской областях захватчики также хотят огласить, что примерно 90% выступают за "присоединение" при явке около 80%.