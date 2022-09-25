Глава МИД Сербии заявил, что его страна не признает результаты российских псевдореферендумов в Украине

Селакович объяснил, что Сербия "принципиально" привержена принципам и нормам международного права и документам Организации Объединенных Наций, и если бы Белград признал эти результаты, "это полностью противоречило бы" государственным и национальным интересам Сербии.

Глава МИД Сербии подчеркнул, что его страна проводит политику сохранения территориальной целостности и суверенитета, а также соблюдения принципа нерушимости границ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сербия осудила агрессию РФ против Украины, но долгое время отказывалась вводить санкции против страны-агрессора.

23 мая на ежегодной конференции в Тиране государства Адриатико-ионического региона, в том числе Сербия, приняли декларацию, в которой описали вторжение России в Украину как "незаконное и неоправданное".