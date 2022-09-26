Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами" на оккупированных РФ территориях Украины

В ведомстве отметили, что Клеверли объявил о 92 санкциях. Проведенные "референдумы", по его словам, являются нарушением международного права, в том числе Устава ООН.

"Фальшивые "референдумы", проводимые под прицелом, не могут быть ни свободными, ни справедливыми, и мы никогда не признаем их результаты. Они следуют четкой схеме насилия, запугивания, пыток и насильственных депортаций на территориях Украины, захваченных Россией. Сегодняшние санкции будут нацелены на тех, кто стоит за этими фальшивыми голосованиями, а также на тех, кто продолжает поддерживать агрессивную войну российского режима. Мы поддерживаем украинский народ, и наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления его суверенитета", – сказал министр.

В частности, Великобритания ввела санкции против 33 лиц, причастных к подготовке к "референдумам". Среди них:

Сергей Елисеев – глава "правительства" в Херсоне, недавно назначенный правительством России, вице-адмирал ВМФ России. "После ухода из украинского флота в 2014 году Елисеев продолжает подрывать независимость Украины", – отметили в МИД;

Иван Кусов – "министр образования и науки ЛНР". По данным МИД, главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник поручил ему "помочь нашим учебным заведениям органично вписаться в систему образования России";

Евгений Балицкий – назначенный РФ "глава" оккупантов на оккупированной части Запорожской области. По данным МИД Великобритании, в августе Балицкий подписал указ о "референдуме" о "присоединении" территории к РФ;

Евгений Солнцев – заместитель главаря "ДНР".

Также под санкции попала компания IMA Consulting.

"IMA Consulting, считающаяся "любимым пиар-агентством [президента РФ Владимира] Путина", также попала под санкции. Сообщается, что IMA было поручено руководить публичными кампаниями по проведению этих фиктивных референдумов – как для поддержки их проведения на четырех временно контролируемых территориях, так и для придания им ложной легитимности в России", – говорится в сообщении.

Ограничительные меры введены против компании "Гознак". В МИД сообщили, что она известна своей монополией на изготовление "десятков миллионов" государственных документов, включая паспорта на временно подконтрольных территориях.

"Путин продолжает полагаться на клику олигархов и избранных элит, чтобы финансировать свою войну. Сегодня еще четыре олигарха, совокупный мировой капитал которых оценивается в £6,3 млрд, также подверглись санкциям за поддержку или получение выгоды от правительства России и деятельность в секторах, имеющих стратегическое значение", – говорится в сообщении.

Это Год Нисанов и Зарах Илиев, которые владеют и контролируют крупную строительную компанию "Киевская площадь"; президент и учредитель Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов и президент и владелец ARETI International Group Игорь Макаров.

Также под санкции попали 23 члена совета директоров и правления "Газпромбанка", 16 членов наблюдательного совета и правления "Сбербанка", 10 представителей "Совкомбанка", включая заместителя председателя и членов наблюдательного совета и правления.

"Великобритания никогда не признает результаты фиктивных референдумов или попыток аннексии суверенной территории Украины. Украина подавляющим большинством голосов проголосовала за независимость от Советского Союза в 1991 году, и их продолжающееся мужественное сопротивление российской агрессии ясно демонстрирует их желание оставаться независимым суверенным государством. Вместе с нашими международными партнерами мы вместе осуждаем вопиющие действия российского правительства. Вместе с партнерами мы продолжим применять адресные санкции и будем оказывать постоянное экономическое и политическое давление на Россию", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что Великобритания уже ввела санкции в отношении более 1200 физических лиц и более 120 организаций, в том числе более 120 олигархов, совокупный капитал которых оценивается в более чем £130 млрд.