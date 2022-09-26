ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами" на оккупированных РФ территориях Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Клеверли: Мы никогда не признаем результаты "референдумов"
Клеверли: Мы никогда не признаем результаты "референдумов"
Фото: EPA

Великобритания ввела санкции в связи с проведением Россией "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины. Об этом 26 сентября объявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, сообщила пресс-служба министерства.

В ведомстве отметили, что Клеверли объявил о 92 санкциях. Проведенные "референдумы", по его словам, являются нарушением международного права, в том числе Устава ООН.

"Фальшивые "референдумы", проводимые под прицелом, не могут быть ни свободными, ни справедливыми, и мы никогда не признаем их результаты. Они следуют четкой схеме насилия, запугивания, пыток и насильственных депортаций на территориях Украины, захваченных Россией. Сегодняшние санкции будут нацелены на тех, кто стоит за этими фальшивыми голосованиями, а также на тех, кто продолжает поддерживать агрессивную войну российского режима. Мы поддерживаем украинский народ, и наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления его суверенитета", – сказал министр.

В частности, Великобритания ввела санкции против 33 лиц, причастных к подготовке к "референдумам". Среди них:

  • Сергей Елисеев – глава "правительства" в Херсоне, недавно назначенный правительством России, вице-адмирал ВМФ России. "После ухода из украинского флота в 2014 году Елисеев продолжает подрывать независимость Украины", – отметили в МИД;
  • Иван Кусов – "министр образования и науки ЛНР". По данным МИД, главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник поручил ему "помочь нашим учебным заведениям органично вписаться в систему образования России";
  • Евгений Балицкий – назначенный РФ "глава" оккупантов на оккупированной части Запорожской области. По данным МИД Великобритании, в августе Балицкий подписал указ о "референдуме" о "присоединении" территории к РФ;
  • Евгений Солнцев – заместитель главаря "ДНР".

Также под санкции попала компания IMA Consulting.

"IMA Consulting, считающаяся "любимым пиар-агентством [президента РФ Владимира] Путина", также попала под санкции. Сообщается, что IMA было поручено руководить публичными кампаниями по проведению этих фиктивных референдумов – как для поддержки их проведения на четырех временно контролируемых территориях, так и для придания им ложной легитимности в России", – говорится в сообщении.

Ограничительные меры введены против компании "Гознак". В МИД сообщили, что она известна своей монополией на изготовление "десятков миллионов" государственных документов, включая паспорта на временно подконтрольных территориях.

"Путин продолжает полагаться на клику олигархов и избранных элит, чтобы финансировать свою войну. Сегодня еще четыре олигарха, совокупный мировой капитал которых оценивается в £6,3 млрд, также подверглись санкциям за поддержку или получение выгоды от правительства России и деятельность в секторах, имеющих стратегическое значение", – говорится в сообщении.

Это Год Нисанов и Зарах Илиев, которые владеют и контролируют крупную строительную компанию "Киевская площадь"; президент и учредитель Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов и президент и владелец ARETI International Group Игорь Макаров.

Также под санкции попали 23 члена совета директоров и правления "Газпромбанка", 16 членов наблюдательного совета и правления "Сбербанка", 10 представителей "Совкомбанка", включая заместителя председателя и членов наблюдательного совета и правления.

"Великобритания никогда не признает результаты фиктивных референдумов или попыток аннексии суверенной территории Украины. Украина подавляющим большинством голосов проголосовала за независимость от Советского Союза в 1991 году, и их продолжающееся мужественное сопротивление российской агрессии ясно демонстрирует их желание оставаться независимым суверенным государством. Вместе с нашими международными партнерами мы вместе осуждаем вопиющие действия российского правительства. Вместе с партнерами мы продолжим применять адресные санкции и будем оказывать постоянное экономическое и политическое давление на Россию", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что Великобритания уже ввела санкции в отношении более 1200 физических лиц и более 120 организаций, в том числе более 120 олигархов, совокупный капитал которых оценивается в более чем £130 млрд.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины проходят псевдореферендумы о "присоединении" регионов к России. Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, санкции, референдум, оккупация, аннексия, МИД Великобритании, Евгений Балицкий, война России против Украины, Джеймс Клеверли
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Боже, даже Кличко развелся". Полякова с Ефросининой обсудили мужские измены
"Боже, даже Кличко развелся". Полякова с Ефросининой обсудили мужские измены
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой
Эвакуированные театры Мариуполя и Харькова выступили на фестивале в Кропивницком
Эвакуированные театры Мариуполя и Харькова выступили на фестивале в Кропивницком
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении G
Дмитрий ГОРДОН
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
"Алла девчулька!", "Красотка". Пугачева появилась на вечеринке российского певца в черном мини-платье. Фото
"Алла – девчулька!", "Красотка". Пугачева появилась на вечеринке российского певца в черном мини-платье. Фото
  Тринчер вышла замуж. Видео
  Тринчер вышла замуж. Видео
"Какая серьезная женщина". Сопонару показала свои новые фото и призвала помочь детскому центру в Чернигове
"Какая серьезная женщина". Сопонару показала свои новые фото и призвала помочь детскому центру в Чернигове
  "Орки в мішках повернулись в родини. Доброго вечора! Ми з України!" Композитор Булгачев выпустил песню. Видео
  "Орки в мішках повернулись в родини. Доброго вечора! Ми з України!" Композитор Булгачев выпустил песню. Видео
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем
  Усик: Самый крутой отдых – это не заграница. В Вышгороде есть дом. Я еду туда с детьми. Баня, на гидроскутере покататься, карасиков пожарить на костре
  Усик: Самый крутой отдых – это не заграница. В Вышгороде есть дом. Я еду туда с детьми. Баня, на гидроскутере покататься, карасиков пожарить на костре G
Дмитрий ГОРДОН
"Боритесь за свою любовь", "Это должно было произойти". Жена Остапчука на фоне слухов о разводе рассказала о своем эмоциональном состоянии
"Боритесь за свою любовь", "Это должно было произойти". Жена Остапчука на фоне слухов о разводе рассказала о своем эмоциональном состоянии
Арестович прокомментировал высказывание из соцсети о его возможном президентстве и главных угрозах для Украины
Арестович прокомментировал высказывание из соцсети о его возможном президентстве и главных угрозах для Украины
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского (511772)
2
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех (95822)
3
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном (67922)
4
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III (55090)
5
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе (27090)
6
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (24400)
7
"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку (23816)
8
"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме (18303)
 
 
 
 