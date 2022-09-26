Блинкен о "референдумах": Фикция, и точка. Оккупированные территории никогда не будут признаны частью РФ

"Эти так называемые выборы – фикция, и точка", – подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США пояснил, что Россия, оккупируя территории, ставит там свои марионеточные "правительства" и после этого устраивает "голосование", которым коллаборанты и оккупанты в любом случае будут манипулировать.

"Оккупированные территории никогда не будут признаны частью РФ. И украинцы имеют полное право забрать их [обратно]", – сказал Блинкен.