Блинкен о "референдумах": Фикция, и точка. Оккупированные территории никогда не будут признаны частью РФ

"Эти так называемые выборы – фикция, и точка", – подчеркнул Блинкен.
Госсекретарь США пояснил, что Россия, оккупируя территории, ставит там свои марионеточные "правительства" и после этого устраивает "голосование", которым коллаборанты и оккупанты в любом случае будут манипулировать.
"Оккупированные территории никогда не будут признаны частью РФ. И украинцы имеют полное право забрать их [обратно]", – сказал Блинкен.
23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".
Казахстан, Турция и Сербия уже заявили, что не признают российские псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.