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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен о "референдумах": Фикция, и точка. Оккупированные территории никогда не будут признаны частью РФ

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Блинкен убежден, что Украина имеет право вернуть себе оккупированные РФ территории
Блинкен убежден, что Украина имеет право вернуть себе оккупированные РФ территории
Фото: EPA

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что организованные Россией незаконные референдумы на украинских оккупированных территориях не будут признаны Соединенными Штатами. Об этом он рассказал 25 сентября в интервью американскому телеканалу CBS News.

"Эти так называемые выборы – фикция, и точка", – подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США пояснил, что Россия, оккупируя территории, ставит там свои марионеточные "правительства" и после этого устраивает "голосование", которым коллаборанты и оккупанты в любом случае будут манипулировать.

"Оккупированные территории никогда не будут признаны частью РФ. И украинцы имеют полное право забрать их [обратно]", – сказал Блинкен.

Контекст:

23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".

Казахстан, Турция и Сербия уже заявили, что не признают российские псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.

Теги: США, референдум, сепаратизм, оккупация, аннексия, Энтони Блинкен, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, коллаборационизм, деоккупация
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