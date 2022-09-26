Оккупанты отправили массовиков для имитации голосования на "референдуме" на ЗАЭС

Российские захватчики выдали приглашенных массовиков за персонал атомной станции. Большая группа мужчин в гражданском дождалась окончания смены на станции и смешалась с ее персоналом, выходившим после смены, говорится в сообщении оператора.
По дороге они раздавали интервью пророссийским пропагандистским СМИ и высказывали поддержку России и псевдореферендума. Далее они подошли к автобусу, в котором проводилось "голосование", и показательно заполнили бюллетени.
"Этот факт в очередной раз доказывает, что среди патриотически настроенных работников Запорожской атомной станции никто не вызвался участвовать в оккупантском фарсе, поэтому пропагандисты снова были вынуждены делать "хорошую" картинку для российских заказчиков", — отметили в "Энергоатоме".
В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.
23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".
Оккупанты намерены объявить, что по "результатам" голосования на псевдореферендуме 90% жителей Донецкой и Луганской областей хотят "присоединиться к РФ". Об этом 23 сентября сообщило российское издание "Медуза" со ссылкой на два источника, близкие к Кремлю. Явку при этом укажут на уровне 90%. В Херсонской и Запорожской областях захватчики также хотят огласить, что примерно 90% выступают за "присоединение" при явке около 80%.