Оккупанты отправили массовиков для имитации голосования на "референдуме" на ЗАЭС

Российские захватчики выдали приглашенных массовиков за персонал атомной станции. Большая группа мужчин в гражданском дождалась окончания смены на станции и смешалась с ее персоналом, выходившим после смены, говорится в сообщении оператора.

По дороге они раздавали интервью пророссийским пропагандистским СМИ и высказывали поддержку России и псевдореферендума. Далее они подошли к автобусу, в котором проводилось "голосование", и показательно заполнили бюллетени.

"Этот факт в очередной раз доказывает, что среди патриотически настроенных работников Запорожской атомной станции никто не вызвался участвовать в оккупантском фарсе, поэтому пропагандисты снова были вынуждены делать "хорошую" картинку для российских заказчиков", — отметили в "Энергоатоме".