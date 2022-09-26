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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Террор врага стал системным". Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью

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В результате обстрелов в Запорожье произошли пожары
В результате обстрелов в Запорожье произошли пожары
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом 26 сентября в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

"Сегодня враг нанес ракетный удар по областному центру и по поселку в Запорожском районе. По предварительной информации, пострадавших нет", – написал Старух.

По его словам, противник разрушил объекты инфраструктуры.

"В результате атаки возникли пожары. На месте происшествия работают спасатели и все соответствующие службы. Террор врага стал системным. Будьте внимательны. Всегда соблюдайте правила воздушной тревоги", – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской областиОбластной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Так, ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью ракетами комплекса С-300. В ночь на 21 сентября ракетному удару российских войск подвергся очередной объект инфраструктуры в областном центре. Вечером 22 сентября оккупанты выпустили по Запорожью около 10 ракет

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Украинская ПВО сбивает от 50% до 70% российских ракет, рассказывал в начале сентября начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "АрміяInform".

Теги: Россия, Украина, Запорожье, обстрелы, война России против Украины, Александр Старух, российские оккупанты
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