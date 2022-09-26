"Террор врага стал системным". Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью

"Сегодня враг нанес ракетный удар по областному центру и по поселку в Запорожском районе. По предварительной информации, пострадавших нет", – написал Старух.

По его словам, противник разрушил объекты инфраструктуры.

"В результате атаки возникли пожары. На месте происшествия работают спасатели и все соответствующие службы. Террор врага стал системным. Будьте внимательны. Всегда соблюдайте правила воздушной тревоги", – отметил глава ОВА.

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