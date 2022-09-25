В Запорожье после десяти ракетных ударов разрушена электроподстанция – горсовет

Удары вражеских ракет были зафиксированы сразу в нескольких районах Запорожья Фото: Олександр Старух / Telegram

По его словам, в многоквартирных домах и домах частного сектора повреждены окна. В части из них разрушена еще и кровля.

Также повреждения получили учебные заведения и одна из городских больниц.

"На местах работают соответствующие службы. Коммунальщики приступают к работе", – говорится в сообщении.

Массированный ракетный удар по Запорожью оккупанты нанесли после полуночи. Было зафиксировано около 10 прилетов.

Глава Запорожской областной государственной военной администрации Александр Старух сообщил в Telegram, что удары вражеских ракет были зафиксированы сразу в нескольких районах Запорожья и селе возле областного центра в Запорожском районе.

"Информация о пострадавших выясняется, пока известно о трех раненых. Разрушения испытали объекты инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция", – написал он.