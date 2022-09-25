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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожье после десяти ракетных ударов разрушена электроподстанция – горсовет

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Удары вражеских ракет были зафиксированы сразу в нескольких районах Запорожья
Удары вражеских ракет были зафиксированы сразу в нескольких районах Запорожья 
Фото: Олександр Старух / Telegram

В результате ночных обстрелов Запорожья пострадало жилье и гражданская инфраструктура. Об этом 25 сентября в Telegran сообщил секретарь запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, в многоквартирных домах и домах частного сектора повреждены окна. В части из них разрушена еще и кровля.

Также повреждения получили учебные заведения и одна из городских больниц.

"На местах работают соответствующие службы. Коммунальщики приступают к работе", – говорится в сообщении.

Массированный ракетный удар по Запорожью оккупанты нанесли после полуночи. Было зафиксировано около 10 прилетов.

Глава Запорожской областной государственной военной администрации Александр Старух сообщил в Telegram, что удары вражеских ракет были зафиксированы сразу в нескольких районах Запорожья и селе возле областного центра в Запорожском районе.

"Информация о пострадавших выясняется, пока известно о трех раненых. Разрушения испытали объекты инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция", – написал он. 

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской областиОбластной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Так, ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью ракетами комплекса С-300. В ночь на 21 сентября ракетному удару российских войск подвергся очередной объект инфраструктуры в областном центре. Вечером 22 сентября оккупанты выпустили по Запорожью около 10 ракет

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Украинская ПВО сбивает от 50% до 70% российских ракет, рассказывал в начале сентября начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "АрміяInform"

Теги: Запорожье, Запорожская область, раненые, война России против Украины, ракеты, разрушения, инфраструктура, Александр Старух, Анатолий Куртев
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