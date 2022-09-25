"Около 10 прилетов". РФ нанесла массированный ракетный удар по Запорожью – ОВА

Он написал, что РФ осуществляет атаку, в 00.36.

Менее чем через 20 минут Старух проинформировал о прилетах.

"Областной центр снова стал мишенью врага. Оккупант нанес массированный ракетный удар. По предварительной информации, было около 10 прилетов. Находитесь в укрытиях! Всегда есть риск повторных обстрелов. Соблюдение правил воздушной тревоги сохранит вашу жизнь", – написал он.

В регионе сейчас объявлена тревога.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Так, ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью ракетами комплекса С-300. В ночь на 21 сентября ракетному удару российских войск подвергся очередной объект инфраструктуры в областном центре. Вечером 22 сентября оккупанты выпустили по Запорожью около 10 ракет.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.