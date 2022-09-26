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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заставляют украинских военнопленных участвовать в псевдореферендуме – СНБО

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В ЦПД назвали происходящее очередной манипуляцией оккупантов
В ЦПД назвали происходящее очередной манипуляцией оккупантов
Фото: ЕРА

Украинских военнопленных, которых россияне удерживают на захваченных территориях Украины, заставляют принимать участие в "референдуме" о присоединении к России. Об этом 25 сентября проинформировал в Telegrаm Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины.

"Чтобы придать провокации какого-то правдоподобия, в паспортах военнопленных сделана пометка о прописке в так называемой "ДНР", что якобы дало им право участвовать в фейковом референдуме", – говорится в сообщении.

В ЦПД пишут, что пропагандисты распространяют информацию о том, что якобы 11 мужчин и 23 женщины из числа военнослужащих ВСУ обратились к боевикам с просьбой получить паспорта террористического образования "ДНР".

"Еще 57 украинских военнопленных с пропиской в Донецкой области заставили проголосовать на референдуме за присоединение области к составу РФ", – отметили в подразделении СНБО.

Там назвали происходящее очередной манипуляцией, направленной на продвижение на оккупированных территориях кремлевского нарратива о том, что якобы "среди пленных украинских военных многие хотят присоединения к России".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".

Оккупанты намерены объявить, что по "результатам" голосования на псевдореферендуме 90% жителей Донецкой и Луганской областей хотят "присоединиться к РФ". Об этом 23 сентября сообщило российское издание "Медуза" со ссылкой на два источника, близкие к Кремлю. Явку при этом укажут на уровне 90%. В Херсонской и Запорожской областях захватчики также хотят огласить, что примерно 90% выступают за "присоединение" при явке около 80%.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, референдум, война, СНБО, пропаганда, паспорт, провокации, боевики, пленные, ДНР, голосование, война России против Украины, дезинформация, Центр противодействия дезинформации, прописка
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