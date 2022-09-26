Оккупанты заставляют украинских военнопленных участвовать в псевдореферендуме – СНБО

"Чтобы придать провокации какого-то правдоподобия, в паспортах военнопленных сделана пометка о прописке в так называемой "ДНР", что якобы дало им право участвовать в фейковом референдуме", – говорится в сообщении.

В ЦПД пишут, что пропагандисты распространяют информацию о том, что якобы 11 мужчин и 23 женщины из числа военнослужащих ВСУ обратились к боевикам с просьбой получить паспорта террористического образования "ДНР".

"Еще 57 украинских военнопленных с пропиской в Донецкой области заставили проголосовать на референдуме за присоединение области к составу РФ", – отметили в подразделении СНБО.

Там назвали происходящее очередной манипуляцией, направленной на продвижение на оккупированных территориях кремлевского нарратива о том, что якобы "среди пленных украинских военных многие хотят присоединения к России".

Война России против Украины. Главное (обновляется)