Оккупанты заставляют украинских военнопленных участвовать в псевдореферендуме – СНБО

"Чтобы придать провокации какого-то правдоподобия, в паспортах военнопленных сделана пометка о прописке в так называемой "ДНР", что якобы дало им право участвовать в фейковом референдуме", – говорится в сообщении.
В ЦПД пишут, что пропагандисты распространяют информацию о том, что якобы 11 мужчин и 23 женщины из числа военнослужащих ВСУ обратились к боевикам с просьбой получить паспорта террористического образования "ДНР".
"Еще 57 украинских военнопленных с пропиской в Донецкой области заставили проголосовать на референдуме за присоединение области к составу РФ", – отметили в подразделении СНБО.
Там назвали происходящее очередной манипуляцией, направленной на продвижение на оккупированных территориях кремлевского нарратива о том, что якобы "среди пленных украинских военных многие хотят присоединения к России".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".
Оккупанты намерены объявить, что по "результатам" голосования на псевдореферендуме 90% жителей Донецкой и Луганской областей хотят "присоединиться к РФ". Об этом 23 сентября сообщило российское издание "Медуза" со ссылкой на два источника, близкие к Кремлю. Явку при этом укажут на уровне 90%. В Херсонской и Запорожской областях захватчики также хотят огласить, что примерно 90% выступают за "присоединение" при явке около 80%.